Απομακρύνεται οριστικά ο οδηγός του ΟΑΣΘ μετά το ξύλο στη μέση του δρόμου -Η ανακοίνωση του Οργανισμού - iefimerida.gr

 Απομακρύνεται οριστικά ο οδηγός του ΟΑΣΘ μετά το ξύλο στη μέση του δρόμου -Η ανακοίνωση του Οργανισμού
ΕΛΛΑΔΑ

Απομακρύνεται οριστικά ο οδηγός του ΟΑΣΘ μετά το ξύλο στη μέση του δρόμου -Η ανακοίνωση του Οργανισμού

Ξύλο με οδηγό ΟΑΣΘ
Φωτογραφία: Video @voria
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Την οριστική απομάκρυνση οδηγού από την εργασία του αποφάσισε ο ΟΑΣΘ έπειτα από την ολοκλήρωση των πειθαρχικών διαδικασιών σε βάρος του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού, ο οδηγός φέρεται να κατέβηκε από το λεωφορείο και να συμμετείχε σε επεισόδιο με βιαιοπραγίες, περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η βία δεν είναι ανεκτή, λέει ο ΟΑΣΘ

Το πειθαρχικό συμβούλιο του οργανισμού, αφού εξέτασε τα στοιχεία της υπόθεσης και την απολογία του εργαζομένου, έκρινε ότι η συμπεριφορά του αντιβαίνει στον κανονισμό λειτουργίας και στις αρχές του ΟΑΣΘ, αποφασίζοντας την οριστική λύση της συνεργασίας.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωσή του ο ΟΑΣΘ, η βία δεν είναι ανεκτή, ενώ η ασφάλεια των πολιτών και η διατήρηση του κύρους του αποτελούν βασικές προτεραιότητες του οργανισμού. Παράλληλα, τονίζεται ότι κάθε παρόμοια συμπεριφορά θα αντιμετωπίζεται άμεσα, με την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

