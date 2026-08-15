«Τελείωσε από την επιχείρησή μου»: Απολύθηκε ο οδηγός ταξί που ξυλοκόπησε υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων στην Πάρο - iefimerida.gr

Απολύθηκε ο οδηγός ταξί που ξυλοκόπησε υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στην Πάρο για μία θέση πάρκινγκ, όπως έκανε γνωστό ο εργοδότης του.

«Από σήμερα τελείωσε από την επιχείρησή μου», δήλωσε στο cyclades24, με την υπόθεση που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και πρόσθεσε:

«Ως εργοδότης του συγκεκριμένου οδηγού, αλλά και ως μέλος του κλάδου των επαγγελματιών ταξί, θέλω να καταδικάσω απερίφραστα το περιστατικό που σημειώθηκε στην Πάρο και τη βίαιη συμπεριφορά απέναντι σε ηλικιωμένο συμπολίτη μας».

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«Εργαζόταν στην επιχείρησή μου περίπου τρία χρόνια, δεν είχε παρουσιάσει ανάλογη συμπεριφορά»

Αναφορικά με τον οδηγό ταξί και τον τρόπο που αντέδρασε κατά τη διάρκεια της έντασης με τον υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, ο πρώην εργοδότης του είπε:

«Η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν εκφράζει ούτε την επιχείρησή μου ούτε τον κλάδο των οδηγών ταξί, ο οποίος σύσσωμος καταδικάζει τέτοιου είδους φαινόμενα.

Ο συγκεκριμένος εργαζόταν στην επιχείρησή μου περίπου τρία χρόνια και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, δεν είχε παρουσιάσει ανάλογη σοβαρή συμπεριφορά. Ωστόσο, ο καθένας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πράξεις και τις επιλογές του».

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«Είναι άδικο η πράξη ενός ανθρώπου να χαρακτηρίζει έναν ολόκληρο επαγγελματικό χώρο»

Συνεχίζοντας, ο πρώην εργοδότης του οδηγού ταξί αναφέρθηκε στον αντίκτυπο που έχει στον ίδιο το περιστατικό.

«Δυστυχώς, το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη δυσφήμιση τόσο σε εμένα προσωπικά και στην επιχείρησή μου όσο και συνολικά στον επαγγελματικό κλάδο των ταξί της Πάρου. Είναι άδικο η πράξη ενός ανθρώπου να χαρακτηρίζει έναν ολόκληρο επαγγελματικό χώρο, στον οποίο καθημερινά εργάζονται άνθρωποι με ευθύνη, συνέπεια και σεβασμό προς τον επιβάτη.

Απ' όσο γνωρίζω η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, η οποία είναι αρμόδια να διερευνήσει πλήρως τα γεγονότα και να αποδώσει τις ευθύνες όπου αυτές αναλογούν», είπε.

Το χρονικό του περιστατικού

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη, με τον επαγγελματία οδηγό ταξί, νεαρής ηλικίας, να επιτίθεται σε υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, μεγαλύτερης ηλικίας για μία θέση πάρκινγκ.

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Όλα ξεκίνησαν όταν ο υπάλληλος της εταιρείας πάρκαρε μια «γουρούνα» σε ένα σημείο που οι οδηγοί ταξί θεωρούν ότι είναι δικός τους χώρος. Αρχικά οι δύο άνδρες λογομάχησαν με βαριές εκφράσεις, αλλά η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο με αποτέλεσμα ο ταξιτζής να χτυπήσει πολλές φορές τον υπάλληλο στο κεφάλι και το σώμα.



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Έκανε μήνυση το θύμα, αλλά είχε λήξει το αυτόφορο -Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του οδηγού ταξί

Το θύμα της επίθεσης πήγε στην Αστυνομία και υπέβαλε μήνυση το Σάββατο, ανήμερα Δεκαπενταύγουστου, ωστόσο το αυτόφωρο είχε λήξει.

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Έτσι, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του οδηγού ταξί για επικίνδυνη σωματική βλάβη και δόθηκε στο θύμα παραγγελία προκειμένου να εξεταστεί από ιατροδικαστή.