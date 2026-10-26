Στην Ευελπίδων Τσαρούχα, Κορομηλάς και Πηλοΐδης -Απολογούνται για τα στημένα του μπάσκετ - iefimerida.gr

Ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή έχουν οδηγηθεί οι τελευταίοι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Πρόκειται για τον αρχιδιαιτητή Ηλία Κορομηλά και τους διαιτητές Βάσω Τσαρούχα και Τάσο Πηλοΐδη.

Αρνείται τις κατηγορίες ο Ηλίας Κορομηλάς

Πρώτος μπήκε στο ανακριτικό γραφείο ο Ηλ. Κορομηλάς, ο οποίος, βάσει του κατηγορητηρίου, βαρύνεται με 9 πράξεις δωροδοκίας.

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Ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνείται πλήρως τα όσα του αποδίδονται και επιμένει ότι δεν έχει διαπράξει τίποτα που να βρίσκεται εκτός των υπηρεσιακών καθηκόντων του.

Αναμένεται να υποστηρίξει ότι διαθέτει τα παραστατικά για αποδοχές ύψους 263 χιλ. ευρώ από τη διαιτησία του σε διεθνείς διοργανώσεις.

Σε κατ´οίκον έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή του 102 χιλ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είχε κάνει αναλήψεις μετρητών λόγω προσωπικών θεμάτων με στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Πριν από την έναρξη της απολογίας, ως μάρτυρας υπεράσπισης κατέθεσε ο λογιστής του.

Σε ό,τι αφορά την καταγγελία Ουκρανού διαιτητή ότι ο Ηλ. Κορομηλάς τον προσέγγισε για να του δώσει 10 χιλ. ευρώ για να ευνοήσει ομάδα σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η υπεράσπιση του κατηγορούμενου υποστηρίζει ότι αυτή η καταγγελία έχει ερευνηθεί και έχει αρχειοθετηθεί από τις ελληνικές αρχές.