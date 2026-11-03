Τα έριξε όλα στον σύντροφό της, Φιρινίδη, η Μανησιώτη: «Είναι εθισμένος στον τζόγο» -Υποστήριξε ότι έφαγαν 900.000 ευρώ από τη ΜΚΟ - iefimerida.gr

Ευθύνες στον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Φιρινίδη, επέρριψε η Βασιλική Μανησιώτη για την απάτη με την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και την υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ.

Πιο αναλυτικά, ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα, Τρίτη 3/11, τα μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων η σύζυγος του 37χρονου προέδρου της ΜΚΟ και ο αδελφός της.

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Η 35χρονη σύζυγος του προέδρου ολοκλήρωσε σύντομα την απολογία της ενώπιον του 1ου τακτικού ανακριτή, ενώ κατά την κατάθεσή της επέρριψε την ευθύνη στον σύζυγό της για τα ποσά που φέρονται να υπεξαιρέθηκαν.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το συνολικό ποσό της υπεξαίρεσης ανέρχεται σε 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Η 35χρονη, αμφισβήτησε το ύψος, εκτιμώντας ότι τα χρήματα που υπεξαιρέθηκαν κυμαίνονται μεταξύ 800.000 και 900.000 ευρώ, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το ποσό αυτό δαπανήθηκε από τον 37χρονο, τον οποίο περιέγραψε ως εθισμένο στον τζόγο.

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Τα ποσά που φέρεται να έπαιξε στο στοίχημα ο 37χρονος

Στο ζήτημα του στοιχηματισμού αναφέρεται και το κατηγορητήριο, σύμφωνα με το οποίο ο 37χρονος φέρεται να πόνταρε συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχήματα κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, παίρνοντας πίσω περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ.

Σε ερώτηση για ποιον λόγο η ΜΚΟ δεν διέθετε τις απαραίτητες άδειες για τη διενέργεια των εράνων, η 35χρονη φέρεται να απάντησε ότι πρόκειται για πρακτική που συνηθίζεται σε τέτοιου είδους οργανώσεις.

«Δεν έχετε ίχνος ντροπής;» -Στα δικαστήρια η σύντροφος του Φιρινίδη, και άλλοι τρεις για τα λεφτά που έτρωγαν από τη ΜΚΟ

«Δεν ντρέπεστε με αυτά που κάνετε;» και «Δεν έχετε ίχνος ντροπής;», φώναζε κόσμος κατά την άφιξη της Βασιλικής Μανησιώτη, και ακόμη τριών κατηγορουμένων για να απολογηθούν σχετικά με την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

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Μαζί με την 35χρονη σύντροφο του ιδρυτή της ΜΚΟ, ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται ο 32χρονος αδελφός της και δύο παράγοντες διαιτησίας. Οι τελευταίοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για το σκέλος της δικογραφίας που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.

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Τις επόμενες μέρες θα απολογηθούν ο Φιρινίδης και ακόμη ένας κατηγορούμενος

Σήμερα ανοίγει ο κύκλος των καταθέσεων για την υπόθεση, ο οποίος θα συνεχιστεί την Τετάρτη και την Πέμπτη με τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη, πρόεδρο της ΜΚΟ, και ακόμη ένα άτομο.



Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί από το Σάββατο κακουργηματική δίωξη για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης από κοινού και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, της υπεξαίρεσης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από δράστες που ενεργούν κατ' επάγγελμα, από κοινού και κατά μόνας, της δωροδοκίας και δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και της συμμορίας.