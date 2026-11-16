Απολογείται ο Οδυσσέας Δήμας για την υπόθεση ντόπινγκ στην άρση βαρών -Στο πλευρό του ο αδελφός του Πύρρος

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο Οδυσσέας Δήμας, προκειμένου να απολογηθεί για τις απαγορευμένες ουσίες ντόπινγκ που εντοπίστηκαν κατά την έρευνα της Αστυνομίας.

Στο πλευρό του 58χρονου πρώην προπονητή της Εθνικής Ομάδας Άρσης Βαρών βρίσκεται ο αδελφός του, ο ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας.

Ποινικές διώξεις κατά του Οδυσσέα Δήμα -Τι αναμένεται να ισχυριστεί

Σε βάρος του 58χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα.

Ειδικότερα, το κακούργημα είναι για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θετικά την απόδοση της αγωνιστικής του διάθεσης ή να συγκαλύψουν τέτοια μεταβολή λόγω της συμμετοχής σε αγώνες, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση και με σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους, ενώ το πλημμέλημα είναι για παραβίαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βασικός υπερασπιστικός ισχυρισμός του Οδυσσέα Δήμα είναι πως οι απαγορευμένες φαρμακευτικές ουσίες είναι προς ιδία χρήση, λόγω χρόνιων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.