Απολογείται ο Φιρινίδης για την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» -«Ψάρευαν» γονείς άρρωστων παιδιών σε νοσοκομεία, αποκαλυπτικοί διάλογοι - iefimerida.gr

Με τον πρόεδρο και ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Κωνσταντίνο Φιρινίδη, κλείνει ο κύκλος των απολογιών για την υπεξαίρεση χρημάτων από εράνους που γίνονταν με πρόσχημα την οικονομική ενίσχυση άρρωστων παιδιών.

Ο 37χρονος θα περάσει το κατώφλι του 1ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης, την ώρα που η σύντροφός του έχει προφυλακιστεί, ενώ οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

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Υπενθυμίζεται ότι η Βασιλικής Μανησιώτη «άδειασε» τον σύντροφό της κατά την απολογία της, ισχυριζόμενη ότι εκείνος υπεξαίρεσε τα χρήματα λόγω του εθισμού του στον τζόγο.

Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία -Βρέθηκαν 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο

Την ίδια ώρα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των έξι κατηγορουμένων.

Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται είναι και ακίνητα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, από τις έρευνες της ανεξάρτητης Αρχής σε λογαριασμούς paypall, εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά ύψους 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο.

Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, με τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων δίνεται η δυνατότητα στους δωρητές που εξαπατήθηκαν, εφόσον διαθέτουν τα σχετικά παραστατικά, να διεκδικήσουν την επιστροφή των δωρεών τους.



Νέα στοιχεία για την «αμαρτωλή» ΜΚΟ -Έβρισκαν γονείς σε νοσοκομεία και τους έδιναν ένα μικρό ποσό από τις δωρεές

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση της οργάνωσης έρχονται στο προσκήνιο. σύμφωνα με τον Alpha, η 35χρονη φέρεται να προσέγγιζε γονείς παιδιών που νοσηλεύονταν σε παιδοογκολογικά νοσοκομεία, επιχειρώντας να εντοπίσει οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες.

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Όπως αναφέρεται, δεν αποκάλυπτε ότι είχε η ίδια σχέση με τη διοίκηση της ΜΚΟ, αλλά παρουσίαζε την οργάνωση ως έναν φορέα που θα μπορούσε να προσφέρει βοήθεια. Μάλιστα, φέρεται να τηλεφωνούσε στον 37χρονο ιδρυτή λέγοντας: «Κύριε Πρόεδρε, έχω εδώ μια οικογένεια που υποφέρει. Σας παρακαλώ μεσολαβώ εγώ για να τη βοηθήσετε».

Η ίδια φέρεται να ενημέρωνε τους γονείς ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει έρανος προληπτικά, ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα σε περίπτωση που στο μέλλον κρινόταν αναγκαία η νοσηλεία του παιδιού στο εξωτερικό, ακόμη κι αν εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε τέτοια ιατρική ανάγκη. «Δεν χρειάζεται να πάει ακόμα στο εξωτερικό, αλλά εμείς θα κάνουμε τον έρανο για να μαζευτούν τα χρήματα. Σε περίπτωση που οι θεράποντες γιατροί σας πουν ότι πρέπει να πάει στο εξωτερικό, να έχετε μαζέψει τα χρήματα», έλεγε στις οικογένειες.

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του σταθμού, τα μέλη της οργάνωσης ζητούσαν από τους γονείς να υπογράψουν έγγραφα με τα οποία αποδέχονταν ότι θα λάμβαναν το σύνολο των χρημάτων που θα συγκεντρώνονταν από τον έρανο. Ωστόσο, φέρεται να τους κατέβαλλαν μόνο ένα μικρό μέρος του ποσού, προκειμένου να καλύψουν βασικά έξοδα, όπως μετακινήσεις και διαμονή στην Αθήνα.

«Μας προσέγγισε η σύζυγος του Προέδρου. Ήταν ιδιαίτερα στοργική. Έκλαιγε μαζί μας. Κάποια στιγμή έκανε μια ανάρτηση για χρήματα για το παιδί μας με την ένδειξη επείγον, χωρίς να μας ρωτήσει. Της είπα ευγενικά να την κατεβάσει γιατί δεν χρειαζόμαστε χρήματα. Τότε εκείνη μας είπε αν χρειαστεί να πάει το παιδί στο εξωτερικό θα χρειαστούν χρήματα. Που θα τα βρείτε τότε;», είπε γυναίκα από το περιβάλλον 4χρονου παιδιού που εξαπατήθηκε.

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Για την υπόθεση που αφορά οικογένεια από το Αγρίνιο, ο 37χρονος πρόεδρος της ΜΚΟ είχε υποστηρίξει: «Να σταματήσω το παιδί σου ότι να μεταβείς στο εξωτερικό, είτε θα μεταβείς στην Ιταλία είτε στη Γαλλία. Εμείς σαν σύλλογος έχουμε ελέγξει ότι χρήζει βοηθείας. Ό, τι μπαίνει στο λογαριασμό είναι μόνο γι αυτό το παιδί. Θα πάρουν οι γονείς όλα τα αποδεικτικά που χρειάζεται για να γνωρίζουν ακριβώς τι έχει μπει στο λογαριασμό. Είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο να ξέρει ότι και το ευρώ, το ένα ευρώ που θα βάλει θα πιάσει τόπο».

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αξιοποιούσαν τη συγκίνηση που προκαλούσαν οι φωτογραφίες των παιδιών, προκειμένου να συγκεντρώνουν μεγάλα χρηματικά ποσά από δωρητές. Όπως προκύπτει από τις συνομιλίες που παρουσίασε ο Alpha, οι εκστρατείες οικονομικής ενίσχυσης φέρεται να επαναλαμβάνονταν με αλλαγμένα στοιχεία παιδιών, γονέων και τηλεφωνικών αριθμών.

Ενδεικτικός είναι ο διάλογος που μετέδωσε ο Alpha:

Φιρινίδης: Πρώτον πρέπει να βρεις ένα τηλέφωνο που να μην το έχεις ξαναχρησιμοποιήσει.

Πρώτον πρέπει να βρεις ένα τηλέφωνο που να μην το έχεις ξαναχρησιμοποιήσει. Γονέας: Μάλιστα πρόεδρε.

Μάλιστα πρόεδρε. Φιρινίδης: Για να το δίνουμε στον κόσμο. Δεύτερον, τα λεφτά θα τα πάρεις σε κάρτα.

Για να το δίνουμε στον κόσμο. Δεύτερον, τα λεφτά θα τα πάρεις σε κάρτα. Γονέας: Ναι, μου το είπε η [κατηγορούμενη].

Ναι, μου το είπε η [κατηγορούμενη]. Φιρινίδης: Και τρίτον, θα λες σε όλους ότι δεν έχουμε ξανακάνει ανάρτηση. Και εσένα δεν σε λένε Αλέξανδρο αλλά Αλέκο.

Και τρίτον, θα λες σε όλους ότι δεν έχουμε ξανακάνει ανάρτηση. Και εσένα δεν σε λένε Αλέξανδρο αλλά Αλέκο. Γονέας: Μάλιστα πρόεδρε.

Ο γονέας που συμμετείχε στη συγκεκριμένη συνομιλία ανέφερε ότι δεν θυμόταν το ακριβές ποσό που είχε λάβει, ενώ αποκάλυψε ότι είχε υπογράψει υπεύθυνη δήλωση χωρίς να γνωρίζει πόσα χρήματα είχαν συγκεντρωθεί στον λογαριασμό.

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«Δεν θυμάμαι πόσα λεφτά είχα πάρει. Είχα υπογράψει και υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχομαι τα χρήματα που πήρα, αλλά δεν μου είπαν ποτέ πόσα χρήματα μπήκαν μέσα στο λογαριασμό. Έχουν μαζευτεί παραπάνω από 320.000 ή 250.000 ευρώ για το παιδί μου και μου έχουν δώσει 25.

Ερωτηθείς εάν είχε δεχθεί τηλεφώνημα από τον 37χρονο, ο οποίος φέρεται να του ζήτησε να χρησιμοποιήσει διαφορετικό όνομα, απάντησε: «Μου τα είπε όλα αυτά και λέω δεν ξέρω εγώ απ'αυτά. Λέω κάνε ότι νομίζεις».

«Βάλτε τα λεφτά να τελειώνουμε, μην το κουράζουμε άλλο»



Αίσθηση προκαλεί ένας διάλογος του Φιρινίδη με δωρητή, ο οποίος είδε το φως της δημοσιότητας.



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Σε ηχητικό ντοκουμέντο, που έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή «Live News» του Mega, ο 37χφρονος συνομιλεί με δωρητή και του ζητά επιτακτικά να προχωρήσει σε κατάθεση.



Η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε όταν ένα ζευγάρι αποφάσισε να διοργανώσει εκδήλωση με φιλανθρωπικό σκοπό, προκειμένου να ενισχυθεί ένα άρρωστο παιδί μέσω της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Ωστόσο, η εμπλοκή πολιτιστικών συλλόγων στη διοργάνωση φαίνεται πως προκάλεσε καθυστέρηση περίπου 15 ημερών στην καταβολή των χρημάτων. Μια εξέλιξη που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του ιδιοκτήτη της ΜΚΟ, ο οποίος φέρεται να ζητούσε με επιτακτικό και έντονο ύφος την άμεση κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό.



«Με έχετε κουράσει λίγο με αυτή την υπόθεση. Μπούρου, μπούρου, μπούρου. Βάλτε τα λεφτά να τελειώνουμε, γιατί έχετε κουράσει. Ειλικρινά σου το λέω. Βάλτε τα λεφτά, αφήστε τις δικαιολογίες. Με 1.000 ευρώ δεν θα σωθείτε. Δεν έχεις να μου πεις κάτι κι έχω πάρα πολλές δουλειές. Είμαι στο γραφείο, δεν μπορώ να μιλάω όλη μέρα γι’ αυτό. Δηλαδή, το έχουμε κουράσει το θέμα», ακούγεται να λέει ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης.



Ο διάλογος του Φιρινίδη με δωρητή

