 Απολογείται ο 43χρονος αρχιδιαιτητής για την υπόθεση της ΜΚΟ -Φέρεται να εμπλέκεται σε χειραγώγηση αγώνων [βίντεο] - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Απολογείται ο 43χρονος αρχιδιαιτητής για την υπόθεση της ΜΚΟ -Φέρεται να εμπλέκεται σε χειραγώγηση αγώνων [βίντεο]

Συνεχίζονται οι απολογίες για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»
Φωτογραφία: Intime
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με τον 43χρονο αρχιδιαιτητή συνεχίζεται σήμερα Τετάρτη ο κύκλος των απολογιών για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Πρόκειται για τον επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας της Πιερίας, ο οποίος έφτασε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης και καλείται να δώσει εξηγήσεις, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε περιπτώσεις παράνομου στοιχηματισμού και χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία ξεκίνησε την Τρίτη με την προφυλάκιση της Βασιλικής Μανησιώτη και τις απολογίες ακόμη τριών κατηγορουμένων που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη με την απολογία του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, προέδρου της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

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