 Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας -Ανοιξε ο σταθμός μετρό Σύνταγμα - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας -Ανοιξε ο σταθμός μετρό Σύνταγμα

σημαιες
Αθηνα / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Κανονικά διεξάγεται, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ η κυκλοφορια των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα αρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν εφαρμοστεί λόγω της μαθητικής παρέλασης για την Εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Παραλληλα με εντολή της ΕΛΑΣ, άνοιξε ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» μετά την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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