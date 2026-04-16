Αποκαλύψεις σοκ: Πάνω από μια ώρα ήταν ημιλιπόθυμη η Μυρτώ, οι φίλοι της αδιαφορούσαν και σχεδίαζαν πώς… δεν θα μπλέξουν -Το χρονικό - iefimerida.gr

Τις κινήσεις των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας.



Στο βιντεοληπτικό υλικό, κατά πληροφορίες, αποτυπώνεται καρέ καρέ τα όσα εκτυλίχθηκαν στο ξενοδοχείο όπου βρέθηκαν οι τρεις άνδρες και η νεαρή Μυρτώ.

Θάνατος 19χρονης Μυρτούς: Καρέ καρέ οι κινήσεις των τριών κατηγορουμένων

Κατά πληροφορίες πρώτη έφτασε στις 00:27 η Μυρτώ μαζί με τον 23χρονο φίλο της, ενώ στις 02:21 εμφανίστηκε ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας, ο οποίος φέρεται να είχε μαζί του ναρκωτικά. Όπως ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι, προχώρησαν σε χρήση ναρκωτικών για δεύτερη φορά. Στις 02:52 και ο 26χρονος βγήκε από το δωμάτιο και επέστρεψε λίγο μετά, στις 03:11. Δεκαέξι λεπτά μετά έφτασε και ένας 22χρονος φίλος τους.



Λίγο πριν τις 04:00, ο 26χρονος αποχώρησε ξανά, για να επιστρέψει στις 04:31, μεταφέροντας την 19χρονη σε κωματώδη κατάσταση. Μαζί του ήταν ο 22χρονος, που κρατούσε τα ρούχα της.



Στις 04:46 ο 26χρονος αποχωρεί εκ νέου, αφού προηγουμένως όπως προκύπτει βοήθησε τον 23χρονο να καθαρίσει το δωμάτιο και να απομακρύνουν το κινητό της κοπέλας, το οποίο άφησαν σε κατάστημα της περιοχής για να το παραλάβει φίλη της 19χρονης. Ο 23χρονος φαίνεται να αποχωρεί στις 05:14.



Οι νεαροί είχαν στείλει μήνυμα σε φίλη της 19χρονης γράφοντας ότι «έχουν παρατήσει τη Μυρτώ μόνη της» στην πλατεία.



Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος του καταλύματος ανέφερε σε ανάρτηση στα social: «Στις 12:10 δεχθήκαμε τηλεφωνική επικοινωνία για άμεση κράτηση. Στις 12:30 πραγματοποιήθηκε η άφιξη και το check-in από μέλος της οικογένειάς μας. Μετά την άφιξη, δεν υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας εντός του καταλύματος. Η εξέλιξη των γεγονότων αποτυπώνεται αποκλειστικά στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές. Περί ώρα 05:15, αποχώρησε και το άτομο που είχε πραγματοποιήσει το check-in».



Κεφαλονιά: Σοκάρει η κατάθεση του 23χρονου -«Την είδα να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι»



Στην κατάθεσή του, όπως αποκάλυψε το iefimerida.gr, ο 23χρονος αποκαλύπτει πώς γνώρισε την Μυρτώ σε γάμο και έκτοτε έπιασαν φιλίες και έκαναν βόλτες. Περιγράφοντας το βράδυ του θανάτου της φέρεται να υποστηρίζει:



«Είπαμε να αράξουμε σε ένα AIRBNB, να μιλήσουμε και να κάνουμε ΤΙΚ ΤΟΚ, να ακούσουμε μουσική και τέτοια πράγματα. Η Μυρτώ πήρε τηλέφωνο και έκλεισε ένα διαμέρισμα στην οδό …. […]. Μετά από 15 λεπτά ήμασταν στο διαμέρισμα και από κάτω ήταν μια κυρία, μεγάλη σε ηλικία, οικοδέσποινα, η οποία μας οδήγησε στον πάνω όροφο σε διαμέρισμα και μας έδωσε το κλειδί. Η Μυρτώ σε κάποια φάση μου είπε χαρακτηριστικά ''θέλω να πιω'', εννοώντας ότι θέλει να πιει κοκαΐνη. Εγώ της είπα ότι ξέρω κάποιον που ασχολείται με τέτοια πράγματα και πήρα τηλέφωνο μέσω Instagram τον @@@ (σ.σ. τον 26χρονο έτερο κατηγορούμενο) και του είπα ότι θέλουμε ένα κομμάτι».



Ο 23χρονος συνέχισε στην κατάθεσή του, λέγοντας: «Η Μυρτώ είχε κάνει ήδη κόκα όσο ήμασταν οι τρεις μας. O @@@ (σ.σ. 26χρονος) έφυγε και γύρισε μετά από λίγη ώρα και έφερε και άλλη ποσότητα κοκαΐνης, την οποία ζητούσε επίμονα η Μυρτώ. Σε κάποια φάση ήρθε ο @@@ (σ.σ. 22χρονος κατηγορούμενος), τον οποία κάλεσε ο @@@ και ήρθε και κάθισε μαζί μας. Εκεί έκανα μικρή ποσότητα κοκαΐνης εγώ, ο @@@ (σ.σ. 26χρονος) και η Μυρτώ. Κάποια στιγμή, εγώ έλεγα στη Μυρτώ να σταματήσει και να μην ξανακάνει άλλη κόκα, γιατί της είπα ότι βλέπω να έχει πάθει λίγο παράνοια. Εγώ βγήκα στο μπαλκόνι και κάποια στιγμή την είδα να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι», είπε στους αστυνομικούς.

«Έπαθα σοκ… Οι άλλοι μου είπαν ότι θα την κατεβάσουν κάτω και θα πουν ότι τη βρήκαν στον δρόμο»



Στην αρχή, όπως ισχυρίστηκε, νόμιζε ότι η Μυρτώ το έκανε για πλάκα. Όταν, όμως, συνέχισε κατάλαβαν και οι τρεις ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

«Προσπαθήσαμε να τη βοηθήσουμε, της κάναμε τα πόδια ψηλά, αλλά τίποτα. Δεν ξέρω πόση ώρα πέρασε, καθώς δεν υπολόγιζα τίποτα και είχα πάθει σοκ. Προσπαθούσαμε να τη βοηθήσουμε, ωστόσο αυτή δεν συνερχόταν. Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και ο @@@ (σ.σ. 26χρονος) και ο @@@ (σ.σ. 22χρονος) μου είπαν ότι φοβούνταν να πάρουν για να μην μπλέξουν. Εγώ επέμεινα και τους ενημέρωσα ότι θα πάρω τηλέφωνο. Πράγματι κάλεσα με το κινητό μου το ΕΚΑΒ και μίλησε ο @@@ (σ.σ. 26χρονος), χωρίς να θυμάμαι τι τους είπε ακριβώς. Αυτοί τότε μου είπαν ότι θα την κατεβάσουν κάτω και θα πουν ότι τη βρήκαν στον δρόμο. Ο @@@ (σ.σ. 26χρονος) την πήρε στα χέρια του, ενώ ήταν αναίσθητη, και την κατέβασαν κάτω».



Στο σημείο αυτό, όπως ο ίδιος κατέθεσε, προσπάθησε να καθαρίσει το διαμέρισμα. Στη συνέχεια ήρθε ο 26χρονος, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι το ασθενοφόρο πήρε τη Μυρτώ και ότι ήταν καλά. Στη συνέχεια πήρε το κινητό της 19χρονης και πήγε με τα πόδια στο νοσοκομείο προκειμένου να της το δώσει. Εκεί, όπως ανέφερε, είδε τους γονείς της και την αστυνομία και φοβήθηκε.