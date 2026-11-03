Έστηναν κουμπαράδες σε νυχτερινά κέντρα, πήραν εικονικό διαζύγιο: Νέες αποκαλύψεις για το ζευγάρι που έτρωγε τα λεφτά για τα άρρωστα παιδιά - iefimerida.gr

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» η οποία λειτουργούσε ως «όχημα» απάτης εις βάρος πολιτών που έκαναν δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.



Οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση, ανάμεσά τους ο πρόεδρος της ΜΚΟ Κωνσταντίνος Φιρινίδης και η σύντροφός του, Βασιλική Μανησιώτη, ﻿φέρονται να αναζητούσαν οικονομική ενίσχυση με κάθε τρόπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να είχαν φτάσει στο σημείο να συγκεντρώνουν χρήματα σε κουμπαράδες τους οποίους εμφάνιζαν σε νυχτερινά κέντρα και εκδηλώσεις.



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Ξεκινούν οι απολογίες

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή οι πρώτοι τέσσερις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων φέρεται να βρίσκονται η σύντροφος του προέδρου, ο αδελφός της και ακόμη δύο πρόσωπα που συνδέονται με την οργάνωση.



Αύριο, την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσει ακόμη ένα πρόσωπο και τελευταίος ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης.



Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο 32χρονος αδελφός της 35χρονης, καθώς και τρία ιδρυτικά μέλη της ΜΚΟ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονται να είχαν συνδρομή στην παράνομη δραστηριότητα του 37χρονου, η οποία συνδέεται με τον στοιχηματισμό και ποδοσφαιρικούς αγώνες στην Πιερία.

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Οι διώξεις που έχουν ασκηθεί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, δωροδοκία και δωροληψία σε βαθμό κακουργήματος.

Οι καταγγελίες εις βάρος της 35χρονης

Η 35χρονη που θεωρείται βασική κατηγορούμενη στην υπόθεση δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στο πεδίο των ερευνών των Αρχών. Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, εις βάρος της είχαν κατατεθεί δύο μηνύσεις από τον πρόεδρο εθελοντικού φιλανθρωπικού οργανισμού της Θεσσαλονίκης, τον Νοέμβριο του 2018 και τον Φεβρουάριο του 2021, στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως.



Οι καταγγελίες αφορούσαν αδικήματα, όπως η πλαστογραφία, η υπεξαίρεση, η συκοφαντική δυσφήμιση και η απάτη. Πρόκειται για έναν οργανισμό με ανάλογη δράση, καθώς είχε ως αντικείμενο τη στήριξη παιδιών που πάσχουν από ανίατες ασθένειες.



Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμοδίων, η εμπλοκή της 35χρονης στον συγκεκριμένο φορέα ενδέχεται να της έδωσε γνώση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των φιλανθρωπικών εράνων, την οποία φέρεται στη συνέχεια να αξιοποίησε στην υπόθεση της «Παιδικής Χαράς». Αντίθετα, ο 37χρονος σύντροφός της φέρεται να μην είχε προηγούμενη παρουσία σε ανάλογη δραστηριότητα, στοιχείο που, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, ενδέχεται να δείχνει ότι η πρωτοβουλία για την έναρξη της παράνομης δράσης προήλθε από την ίδια.

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Το εικονικό διαζύγιο και οι δύο εταιρείες με τα τιμολόγια των 123.000 ευρώ



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος και η 35χρονη τον περασμένο Απρίλιο, έπειτα από πέντε χρόνια γάμου, εμφανίστηκαν να προχωρούν σε διαζύγιο, με την εκτίμηση των Αρχών να είναι ότι η κίνηση αυτή αποσκοπούσε στην απόκρυψη της μεταξύ τους σύνδεσης και της διαδρομής των χρημάτων που προέρχονταν από τους εράνους της ΜΚΟ.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έξι ημέρες μετά τον χωρισμό συστάθηκαν δύο εικονικές εταιρείες. Ως διαχειρίστρια εμφανιζόταν η 35χρονη, ενώ στη σύνθεση των εταιρειών συμμετείχε και ο αδελφός της.



Μέσω επτά εικονικών τιμολογίων φέρεται να μεταφέρθηκαν στις δύο εταιρείες χρηματικά ποσά τουλάχιστον 123.000 ευρώ, τα οποία προέρχονταν από τη ΜΚΟ. Παρά τον τυπικό χωρισμό τους, πάντως, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι φέρονται να συνέχισαν να διαμένουν στην ίδια κατοικία.