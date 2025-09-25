Το κόλπο των απατεώνων που ξεγελούσαν και έκλεβαν ηλικιωμένους -Ζούσαν στη χλιδή, έβαλαν μέχρι και χρυσά πόμολα - iefimerida.gr

Χλιδάτη ζωή, με σπίτια υπερλούξ και ολοκαίνουργια αυτοκίνητα. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης την οποία εξάρθρωσαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μέσα από τις απάτες που έκαναν εις βάρος των ανυποψίαστων θυμάτων τους -κυρίως ηλικιωμένων-, ζούσαν πλουσιοπάροχα.

Είναι χαρακτηριστικό πως από την έρευνα των αστυνομικών του… ελληνικού «FBI» διαπιστώθηκε πως πρόσφατα είχαν προχωρήσει ακόμα και στην ανακαίνιση σπιτιού, στο οποίο είχαν τοποθετήσει μέχρι και χρυσά πόμολα.

Όπως προέκυψε, δεν είχαν κάποια νόμιμη πηγή εσόδων, κι έτσι το εν λόγω σπίτι αναμένεται να δεσμευτεί.

Αρμόδιες πηγές, μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι είχαν αποκτήσει και δύο ολοκαίνουργια αυτοκίνητα, ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας, τα οποία επίσης εκτιμάται ότι είναι προϊόντα των κερδών που είχαν αποκομίσει μέσα από την εγκληματική τους δραστηριότητα.

Παρίσταναν υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ -Χρησιμοποιούσαν ταξί στις μετακινήσεις τους

Η δράση τους φέρεται να κράτησε τουλάχιστον έναν χρόνο, με τους ίδιους να παριστάνουν εκπροσώπους δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών (π.χ. υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ, ηλεκτρολόγους κ.ά.), αποσπώντας με διάφορα προσχήματα πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ από τα θύματά τους.

Χαρακτηριστικό του modus operandi που ακολουθούσαν -του τρόπου δράσης τους- είναι ότι για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν ταξί, έτσι ώστε να μην μπορεί να χαρτογραφηθεί εύκολα το δρομολόγιό τους, να εντοπιστούν εύκολα σε έλεγχο των Αρχών και να συλληφθούν.

Έχουν ταυτοποιηθεί 40 υποθέσεις εξαπάτησης

Τα στελέχη της ΔΑΟΕ έχουν ταυτοποιήσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 40 υποθέσεις εξαπάτησης, ενώ προχώρησαν και σε τέσσερις συλλήψεις.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να δοθούν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες, έτσι ώστε να αναγνωριστούν και από άλλους πολίτες που έπεσαν θύματά τους, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα δύο συνεργοί τους.

Για την υπόθεση αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.