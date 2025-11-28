Απογραφή ανελκυστήρων: Παρατείνεται η προθεσμία μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 - iefimerida.gr

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 η προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων.

Αυτό προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Τις τελευταίες εβδομάδες αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των ανελκυστήρων που έχουν απογραφεί, έχοντας πλέον ξεπεράσει τις 250.000.

Παράλληλα έχει ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης με την ΠΟΜΙΔΑ και με τις εταιρίες τοποθέτησης και συντήρησης των ανελκυστήρων. Με την παράταση δίνεται επαρκής χρόνος, ώστε όλοι οι ιδιοκτήτες, διαχειριστές ακινήτων, συντηρητές και εγκαταστάτες ανελκυστήρων να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.



Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της απογραφής είναι εξαιρετικά απλή, διαρκεί μόλις 3-5 λεπτά και είναι εντελώς δωρεάν στη διεύθυνση: https://elevator.mindev.gov.gr.



Διευκρινίζεται επίσης ότι δεν προκύπτει καμία πρόσθετη ευθύνη για τους πολίτες που προβαίνουν στην απογραφή του ανελκυστήρα στο νέο σύστημα.

Τι περιλαμβάνει η απογραφή ανελκυστήρων

Υπενθυμίζεται ότι η απογραφή γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Μητρώου, με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Ο χρήστης καλείται να δηλώσει:



Έτος εγκατάστασης

Αριθμό στάσεων

Κατάσταση λειτουργίας (ενεργός, ανενεργός)

Εάν υπάρχει πιστοποίηση

Εάν είναι δηλωμένος σε αρχείο δήμου

Αριθμό ΚΑΕΚ του ακινήτου

Ακόμη και σε περίπτωση έλλειψης κάποιων στοιχείων, η καταγραφή μπορεί να προχωρήσει με δηλώσεις «αγνώστου» ή «προσωρινά μη διαθέσιμων» δεδομένων.

Σε περίπτωση διπλοεγγραφών, η διασταύρωση θα γίνεται μέσω ΚΑΕΚ.

Ποιες είναι οι κυρώσεις για μη συμμόρφωση

Όσοι δεν προβούν στην απογραφή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, κινδυνεύουν με σφράγιση του ανελκυστήρα μέχρι την επαναξιολόγησή του και επιβολή προστίμων 1.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κατοικίες, 2.500 ευρώ για μικτές χρήσεις (οικιστική και επαγγελματική) και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε δημόσια κτίρια και εμπορικά κέντρα (mall).

Βήμα προς βήμα η διαδικασία απογραφής των ανελκυστήρων



Παρακάτω ακολουθεί ο αναλυτικός οδηγός της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων για τη διαδικασία της απογραφής:

ΒΗΜΑ 1ο

Ο ενδιαφερόμενος πληκτρολογεί τη διεύθυνση: https://elevator.mindev.gov.gr



ΒΗΜΑ 2ο

Επιλέγει «Είσοδος στην υπηρεσία»

Συνδέεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet



ΒΗΜΑ 3ο

Η ηλεκτρονική εφαρμογή παρέχει τρεις επιλογές για τον εντοπισμό του ακινήτου:



-Γνωρίζει το ΚΑΕΚ του ακινήτου.

-Δεν γνωρίζει το ΚΑΕΚ του ακινήτου.

-Το ακίνητο δεν διαθέτει ΚΑΕΚ.

-Εφόσον δεν γνωρίζει το ΚΑΕΚ, επιλέγει «Δεν γνωρίζω» και το εντοπίζει μέσω της εφαρμογής του Κτηματολογίου που ανοίγει αυτόματα.

ΒΗΜΑ 4ο



Οι ενότητες «Τοποθεσία» και «Διεύθυνση» συμπληρώνονται αυτόματα, μετά την αντιγραφή και επικόλληση του ΚΑΕΚ.



ΒΗΜΑ 5ο

Στην ενότητα «Λοιπά στοιχεία» συμπληρώνει τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας.

ΒΗΜΑ 6ο

Στην ερώτηση «Με ποια ιδιότητα γίνεται η δήλωση;» έχει τις εξής επιλογές:



-Ιδιοκτήτης ακινήτου

-Διαχειριστής

-Συντηρητής

-Εγκαταστάτης

-Επιλέγει «Ιδιοκτήτης» ή «Διαχειριστής» και καταχωρίζει τον ΑΦΜ της συντηρήτριας εταιρείας ή του συντηρητή.

Στην ερώτηση «Έχει εκδοθεί απόφαση/βεβαίωση καταχώρισης στο Μητρώο του οικείου δήμου;» έχει τις επιλογές:

-Όχι

-Ναι

-Δεν γνωρίζω (προτείνεται για τη συνέχιση της διαδικασίας)

ΒΗΜΑ 7ο

Στην ενότητα «Στοιχεία ανελκυστήρων» συμπληρώνει: α) Το έτος εγκατάστασης και β) τον αριθμό στάσεων (και όχι ορόφων).



ΒΗΜΑ 8ο

Στην ερώτηση «Υπάρχει δήλωση συμμόρφωσης;» επιλέγει «Δεν γνωρίζω».



ΒΗΜΑ 9ο

Στην ερώτηση «Υπάρχει ενεργή ή παλαιότερη πιστοποίηση;» επιλέγει «Δεν γνωρίζω».



ΒΗΜΑ 10ο

Επιλέγει «Προσωρινή αποθήκευση».

Στη συνέχεια, στην ενότητα «Ανελκυστήρες μου», επιλέγει «Οριστικοποίηση».