Αποφυλακίζεται ο δήμαρχος Στυλίδας, Γιάννης Αποστόλου, για τη φωτιά στη Βοιωτία -Τι δήλωσε ο δικηγόρος του - iefimerida.gr

Αποφυλακίζεται ο δήμαρχος Στυλίδας, Γιάννης Αποστόλου, ο οποίος είχε προφυλακιστεί στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου 2026 στη Βοιωτία.

Η αίτηση αποφυλάκισης που κατέθεσε η υπεράσπισή του έγινε δεκτή από τον αρμόδιο ανακριτή, έπειτα από σύμφωνη εισαγγελική πρόταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, η απόφαση ελήφθη από τον ανακριτή του Πρωτοδικείου Βοιωτίας, στην παράλληλη έδρα Θηβών, με αποτέλεσμα να τερματίζεται η προσωρινή κράτηση του δημάρχου.

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Ο Γιάννης Αποστόλου είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του για την υπόθεση της καταστροφικής πυρκαγιάς, μαζί με τον ιδιοκτήτη εταιρείας και τον εργολάβο που είχε αναλάβει την κατασκευή αιολικού πάρκου στην περιοχή.

Η προφυλάκισή του είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία της Φθιώτιδας, καθώς πρόκειται για εν ενεργεία δήμαρχο.

Η δήλωση του δικηγόρου του δημάρχου

Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη εξέφρασε ο συνήγορος υπεράσπισης του δημάρχου, Γιώργος Δούμας, επισημαίνοντας ότι η Δικαιοσύνη έκανε δεκτό το αίτημα αποφυλάκισης.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο προβλήθηκε η υπόθεση από τα μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς υπήρξε εκτεταμένη δημοσιότητα, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η διερεύνηση των αιτιών και των ενδεχόμενων ευθυνών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι του λυπηρότατου συμβάντος τής κατά την 31η Ιουλίου 2026 εκδηλωθείσας πυρκαγιάς, επακολούθησε μια πρωτοφανούς εκτάσεως από τα Μ.Μ.Ε. επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος».

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Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι δημιουργήθηκε αρνητικό κλίμα σε βάρος του εντολέα του, ενώ, όπως σημείωσε, δεν είχαν διερευνηθεί επαρκώς πιθανές ευθύνες σε τεχνικό επίπεδο, καθώς και ενδεχόμενες παραλείψεις του κρατικού μηχανισμού.

«Να γίνει σεβαστό το τεκμήριο αθωότητας»

Αναφερόμενος στη δικαστική απόφαση, ο Γιώργος Δούμας τη χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη για την υπεράσπιση του δημάρχου, τονίζοντας ότι η υπόθεση πρέπει να αξιολογηθεί με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη δικαστική διερεύνηση.

«Εν τέλει, με πολύ σεβασμό βεβαίως εις τους παθόντες, η εν λόγω διαχείριση εύρεν στο στάδιο αυτό τοίχο αντίστασης από τη Δικαιοσύνη, η οποία με αντικειμενικότητα και νηφαλιότητα έκανε δεκτό το περί αποφυλακίσεως υποβληθέν αίτημά μας», δήλωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να γίνει σεβαστό το τεκμήριο αθωότητας, σημειώνοντας:

«Η εν λόγω απόφαση σηματοδοτεί ότι όλοι θα πρέπει να αναμένουν την τελική δικαστική κρίση και να μη σπεύδουν με δημόσιες τοποθετήσεις να παραβιάζουν το τεκμήριο αθωότητας».

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Κλείνοντας, ο συνήγορος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο δήμαρχος Στυλίδας θα δικαιωθεί στην τελική δικαστική κρίση, δηλώνοντας ότι η υπεράσπιση έχει εμπιστοσύνη στο δικαιικό σύστημα.