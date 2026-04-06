Τι λέει η απόφαση δικαστηρίου για τις υποκλοπές: Το Predator «παρακολούθησε» μόνο 5 από τους 87 που έλαβαν το μολυσμένο μήνυμα - iefimerida.gr

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές και το μολυσμένο λογισμικό του Predator.



Σύμφωνα με τη στήλη Big Mouth του powergame.gr, από τους 87 που έλαβαν το μολυσμένο μήνυμα, μόνο 5 παγιδεύτηκαν. Μάλιστα σύμφωνα πάντα με την απόφαση του δικαστηρίου, ανάμεσα σε αυτούς δεν βρίσκονται «ούτε υπουργοί ούτε αρχηγοί, ούτε αρχιεπίσκοποι», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη στήλη, η οποία επικαλείται το επίμαχο απόσπασμα του σκεπτικού των δικαστών, που καταδίκασαν τους τέσσερις ιδιώτες.

Υποκλοπές χωρίς κρατικά μυστικά



Τελικά, όπως εκτιμά η στήλη, όταν από τους κάπου 90 στόχους μόνο οι πέντε (και δη οι λιγότερο επιφανείς) παγιδεύονται, τότε δεν το λες και πράξη κατασκοπείας. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι εφόσον αυτοί οι πέντε δεν είχαν στα χέρια τους κρατικά μυστικά, «τότε είναι απολύτως αδύνατον το Predator να υπέκλεψε τέτοια στοιχεία. Ωστόσο, αυτός που τελικά υπονομεύει μια υπόθεση είναι εκείνος που της προσδίδει μεγέθη που δεν έχει. Και εν προκειμένω αυτός είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και η “προεδρική φρουρά” του» σχολιάζει η στήλη.

« Όμως, διαβάζοντας την απόφαση για τις υποκλοπές, σκέφτηκα και κάτι ακόμη. Ότι έχουμε άγιο, ως χώρα, αφού ειλικρινά δεν μπορούσα να πιστέψω ότι τη στιγμή που η κυβέρνηση κοντεύει σχεδόν να ανατραπεί, επειδή παρακολούθησε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, τον αρχηγό του Στρατού, τον αρχηγό της αντιπολίτευσης και αν είχε τη δυνατότητα και τον Ύψιστο, από την απόφαση του δικαστηρίου προκύπτει το εντελώς αντίθετο. Και αυτό το αντίθετο έχει να κάνει με το γεγονός ότι τελικώς από τους 87 που έλαβαν το μολυσμένο μήνυμα, μόνο πέντε παγιδεύτηκαν. Και αυτοί οι πέντε, σύμφωνα πάντα με την απόφαση του δικαστηρίου, δεν είναι ούτε υπουργοί ούτε αρχηγοί ούτε αρχιεπίσκοποι. Και επειδή διάβαζα και ξαναδιάβαζα το επίμαχο απόσπασμα του σκεπτικού των δικαστών, που καταδίκασαν τους τέσσερις ιδιώτες, αναρωτήθηκα αν έχει βρεθεί ένας χριστιανός (μέρες που είναι) να πει στον πρόεδρο Μητσοτάκη ότι τελικώς όλη αυτή η ιστορία με τους πράκτορες και τους εισπράκτορες τείνει να γίνει ανταγωνιστική του Σεφερλή», αναφέρει η στήλη Big Mouth.

« Γενικά, διαβάζοντας πάντα την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, αυτό που καταλαβαίνει κανείς είναι ότι όποιος και αν ήταν πίσω από το Predator, τελικά δεν έκανε τόσο καλή δουλειά. Και το λέω αυτό γιατί όταν από τους κάπου ενενήντα στόχους τελικά μόνο οι πέντε (και δη οι λιγότερο επιφανείς) παγιδεύονται, τότε δεν το λες και πράξη κατασκοπείας που θα γίνει… σειρά στο Netflix. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους πέντε στόχους που παγιδεύτηκαν, ούτε να υποβαθμίσω την πράξη, είναι καλό τα πράγματα να τα βάζουμε στην πραγματική τους διάσταση. Και αυτή λέει ότι, εφόσον οι εν λόγω πέντε δεν είχαν στα χέρια τους κρατικά μυστικά (που εικάζω πως δεν είχαν, καθώς δεν διέθεταν κάποια θεσμική ιδιότητα που να το επιτρέπει), τότε είναι απολύτως αδύνατον το Predator να υπέκλεψε τέτοια στοιχεία. Ωστόσο, αυτός που τελικά υπονομεύει μια υπόθεση είναι εκείνος που της προσδίδει μεγέθη που δεν έχει. Και εν προκειμένω αυτός είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και η «προεδρική φρουρά» του».

Η κατάθεση Ανδρουλάκη για το Predator



Για τον λόγο αυτό και συνεχίζει το Big Mouth με τα όσα κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ: Όταν, λοιπόν, ερωτάται: «Λέτε υπήρξαν 3 απόπειρες, στις οποίες σε καμία από τις 3 δεν πατήσατε το link, σωστά;», απαντά: «Τα 2 μηνύματα δεν τα είχα ανοίξει καθόλου. Το ένα είχε ανοιχτεί, αλλά δεν είχε πατηθεί». Λίγο πιο μετά, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης γίνεται πιο συγκεκριμένος: «(Από την τεκμηρίωση) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μου βρήκαν 2 (μηνύματα), τα μηνύματα τα οποία σκανάροντας το κινητό φάνηκε η απόπειρα. Και ρώτησα. Δεν υπάρχει πιθανότητα να έχουν μπει στο κινητό; Να έχουν ενεργοποιήσει τον έλεγχο του κινητού; Και μου είπαν έχει γίνει μόνο απόπειρα, διότι έπρεπε να πατήσεις». Ο ίδιος ο Ανδρουλάκης, λοιπόν, στο δικαστήριο ήταν απολύτως σαφής ότι εις βάρος του ιδίου (και άλλων 80-τόσων στόχων) υπήρξε αποκλειστικά και μόνο απόπειρα, χωρίς καμία βλάβη για την εθνική ασφάλεια, επισημαίνει η στήλη, η οποία δημοσιεύει και το σχετικό έγγραφο.