Πειραιάς: 18χρονος με χειροπέδες δραπέτευσε από όχημα της Ασφάλειας έξω από το αστυνομικό τμήμα - iefimerida.gr

Απόδραση κρατουμένου σημειώθηκε σήμερα στον Πειραιά, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα στο Δημοτικό Θέατρο.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα ένας κρατούμενος 18χρονος δραπέτευσε από όχημα της Ασφάλειας που επέστρεφε από τα δικαστήρια.

Όταν το όχημα έφτασε έξω από το κτίριο του ΑΤ, με το που άνοιξε την πόρτα ο αστυνομικός, ο νεαρός -που φορούσε χειροπέδες- άρχισε να τρέχει και κατάφερε να διαφύγει.

Ο 18χρονος είχε συλληφθεί για ληστεία, αλλά είναι και παλιός γνώριμος των Αρχών, που έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Οι αστυνομικοί που συνόδευαν τον 18χρονο συνελήφθησαν.