Πειραιάς: 18χρονος με χειροπέδες δραπέτευσε από όχημα της Ασφάλειας έξω από το αστυνομικό τμήμα - iefimerida.gr

Απόδραση κρατουμένου σημειώθηκε σήμερα στον Πειραιά, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα στο Δημοτικό Θέατρο.
Συγκεκριμένα, λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα ένας κρατούμενος 18χρονος δραπέτευσε από όχημα της Ασφάλειας που επέστρεφε από τα δικαστήρια.
Όταν το όχημα έφτασε έξω από το κτίριο του ΑΤ, με το που άνοιξε την πόρτα ο αστυνομικός, ο νεαρός -που φορούσε χειροπέδες- άρχισε να τρέχει και κατάφερε να διαφύγει.
Ο 18χρονος είχε συλληφθεί για ληστεία, αλλά είναι και παλιός γνώριμος των Αρχών, που έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.
Οι αστυνομικοί που συνόδευαν τον 18χρονο συνελήφθησαν.
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