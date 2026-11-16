 Από εισπνοή καπνού ο θάνατος των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι -Δεν εντοπίστηκαν κακώσεις από πτώση ή χτύπημα αντικειμένου
ΕΛΛΑΔΑ

Από εισπνοή καπνού ο θάνατος των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι -Δεν εντοπίστηκαν κακώσεις από πτώση ή χτύπημα αντικειμένου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΜΠΟΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΜΠΟΛΟΣ
Πυροσβεστικά στο Ζεφύρι
Φωτογραφία: Intime

Από τις αναθυμιάσεις της φωτιάς που έκαιγε στο υπόγειο της οδού Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι, κατέληξαν οι δύο άτυχοι πυροσβέστες.

Αυτό προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε στο νεκροτομείο Αθηνών από τους ιατροδικαστές Κωνσταντίνο Κούβαρη και Γιώργο Ντι Λέρνια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πυροσβέστες κατέληξαν με τραγικό τρόπο, λόγω εισπνοής αιθάλης.

Δεν εντοπίστηκαν κακώσεις από πτώση ή χτύπημα αντικειμένου

Επιπλέον, οι ιατροδικαστές δεν εντόπισαν κανένα εύρημα, καμία κάκωση που να παραπέμπει σε τραύμα από πτώση ή χτύπημα από αντικείμενο, παρά μόνο κάποιες κακώσεις στην κνήμη.

Προφανώς, οι κακώσεις αυτές ήταν από αντικείμενα τα οποία χρειάστηκε να σπρώξουν με τα πόδια τους για να ανοίξουν δρόμο στην προσπάθειά τους να ερευνήσουν τον χώρο της σκάλας.

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