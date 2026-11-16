Απίστευτη απάτη στην Πάτρα: Της πήραν 85.000 ευρώ με πρόσχημα ότι θα τα καταγράψει drone της εφορίας

Μια ηλικιωμένη γυναίκα στην Πάτρα έπεσε θύμα απάτης, χάνοντας 85.000 ευρώ, όταν άγνωστος άνδρας την έπεισε ότι έπρεπε να βγάλει τα χρήματα που διατηρούσε στο σπίτι της έξω από αυτό, προκειμένου να καταγραφούν από drone για λογαριασμό της εφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο δράστης τηλεφώνησε στη γυναίκα και συστήθηκε ως λογιστής. Με το πρόσχημα ότι τα χρήματα έπρεπε να καταγραφούν από μη επανδρωμένο αεροσκάφος, κατάφερε να την πείσει να συγκεντρώσει τις οικονομίες της.

Η ηλικιωμένη τοποθέτησε το ποσό των 85.000 ευρώ σε σακούλα και το άφησε έξω από το σπίτι της, όπως της είχε υποδείξει ο δήθεν λογιστής.

Λίγο αργότερα, τα χρήματα είχαν εξαφανιστεί και η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης.

Την υπόθεση διερευνά η Ασφάλεια Πατρών.