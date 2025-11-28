 Απίστευτες εικόνες και βίντεο από την πρωινή χαλαζόπτωση στην Αθήνα -Κράτησε ώρα, το έστρωσε σε πολλές περιοχές - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες και βίντεο από την πρωινή χαλαζόπτωση στην Αθήνα -Κράτησε ώρα, το έστρωσε σε πολλές περιοχές

Απίστευτες εικόνες από το χαλάζι τα ξημερώματα στην Αθήνα
Απίστευτες εικόνες από το χαλάζι τα ξημερώματα στην Αθήνα
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Αττική είναι μια από τις περιοχές που βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Adel, με τα φαινόμενα διαρκούν ώρες και να είναι έντονα.

Μάλιστα νωρίς το πρωί λίγο μετά τις 6 υπήρξε και χαλαζόπτωση, που κράτησε για αρκετά λεπτά και σάρωσε αρκετές περιοχές, από τα νότια ως τα βόρεια προάστια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα χαλαζόπτωση σημειώθηκε στον Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας για αρκετή ώρα και αρκετά έντονα, αλλά και στο Ψυχικό.

Μερικές χαρακτηριστικές εικόνες από το Γαλάτσι ως τον Πειραιά και τον Αλιμο﻿

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ κακοκαιρία βροχές χαλάζι

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ