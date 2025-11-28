Απίστευτες εικόνες και βίντεο από την πρωινή χαλαζόπτωση στην Αθήνα -Κράτησε ώρα, το έστρωσε σε πολλές περιοχές - iefimerida.gr

Η Αττική είναι μια από τις περιοχές που βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Adel, με τα φαινόμενα διαρκούν ώρες και να είναι έντονα.

Μάλιστα νωρίς το πρωί λίγο μετά τις 6 υπήρξε και χαλαζόπτωση, που κράτησε για αρκετά λεπτά και σάρωσε αρκετές περιοχές, από τα νότια ως τα βόρεια προάστια.

Συγκεκριμένα χαλαζόπτωση σημειώθηκε στον Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας για αρκετή ώρα και αρκετά έντονα, αλλά και στο Ψυχικό.

Μερικές χαρακτηριστικές εικόνες από το Γαλάτσι ως τον Πειραιά και τον Αλιμο﻿