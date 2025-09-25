Απεργία στα πλοία της ακτοπλοΐας μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτεργάτη -Κινητοποίηση δύο σωματείων - iefimerida.gr

Κάλεσμα και στα υπόλοιπα ναυτεργατικά σωματεία να συμμετάσχουν στη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στα πλοία της ακτοπλοϊας, μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού.

Το κάλεσμα απηύθυναν τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» μετα το θάνατο του ναυτεργάτη στα πλοίο «Blue Star Χίος».

Κινητοποίηση δύο ναυτεργατικών σωματείων

Η κινητοποίηση των δύο ναυτεργατικών σωματείων, που διεκδικούν την αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας και επαρκή χρόνο για εξειδικευμένη εκπαίδευση, ξεκίνησε στις 00:01' και λήγει στις 24:00.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ζήτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ η ΠΕΝΕΝ, που πραγματοποιεί 24ωρη απεργία στο πλοίο, κατήγγειλε ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι ο άτυχος 20χρονος ναυτικός εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή πόρτα του πλοίου κατά το δρομολόγιο Ρόδος-Πειραιάς το πρωί της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου 2025. Με τον κατάπλου στο λιμάνι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η θύρα λειτουργούσε χειροκίνητα, ενώ ο 20χρονος είχε ναυτολογηθεί μόλις στις 15 Σεπτεμβρίου.

Χθες συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α' μηχανικός του «Blue Star Χίος», οι οποίοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι μετά την προσαγωγή τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά. Οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρο 302 ΠΚ), ενώ έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση. Η Blue Star Ferries, με ανακοίνωσή της, εξέφρασε «βαθιά οδύνη και συμπαράσταση» στην οικογένεια του θύματος και γνωστοποίησε ότι το προγραμματισμένο δρομολόγιο του πλοίου δεν θα εκτελεστεί.

ΑΠΕ-ΜΠΕ