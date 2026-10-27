Απεργία στα πλοία την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου -Σε ποια λιμάνια θα μείνουν δεμένα - iefimerida.gr

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο απεργιακών κινητοποιήσεων των ναυτεργατών.

Έτσι, δεμένα θα μείνουν τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου - Αντιρρίου.

Μεταξύ των αιτημάτων είναι αυξήσεις 12% στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η αναγνώριση επικίνδυνων θαλάσσιων περιοχών ως εμπόλεμων ζωνών και η βελτίωση των συνθέσεων των πληρωμάτων.

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Παράλληλα, διεκδικούν επτάωρη εργασία και υποχρεωτική παρουσία γιατρού στα πλοία.

Την Παρασκευή, η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος έχει προκηρύξει τρίωρες στάσεις εργασίας, από τις 10:00 έως τις 13:00.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά προγραμματίζει 24ωρη απεργία και συγκέντρωση στις 10:00 στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού έχει ορίσει προσυγκέντρωση στις 09:15 στην Αγία Τριάδα Πειραιά.

Τα αιτήματα της ΟΜΥΛΕ

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κινητοποίηση συνδέεται με τις ανησυχίες για τη χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων, τις επιπτώσεις της αυτοματοποίησης στην απασχόληση και την ανάγκη διασφάλισης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

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Παράλληλα, η ΟΜΥΛΕ θέτει ως βασικό αίτημα την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλα τα λιμάνια της χώρας, με στόχο τη βελτίωση των αποδοχών και των συνθηκών εργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εκκρεμότητα της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, καθώς η προηγούμενη έληξε στις 31 Ιουλίου 2026.

Η Ομοσπονδία ζητεί την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων και την άμεση ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζομένων στον σχεδιασμό και στις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του ΟΛΠ.