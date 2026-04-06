Απελευθέρωση άγριων πουλιών: Στον ουρανό και πάλι πτηνά που είχαν τραυματιστεί [εικόνες] - iefimerida.gr

Ελεύθερα στον ουρανό πέταξαν και πάλι άγρια πουλιά τα οποία επανεντάχτηκαν στο φυσικό περιβάλλον τους στο Καλοχώρι και στην Κορώνεια μετά τον τραυματισμό τους.

Δύο φιδαετοί, ένας καλαμόκιρκος, τρία φοινικόπτερα, ένα σαΐνι, ένας ασημόγλαρος, ένας καστανοκέφαλος γλάρος και μία γερακίνα αφέθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον, σε Καλοχώρι και Κορώνεια, μετά από κοινή πρωτοβουλία της Αλκυόνης και της Δράσης για την άγρια ζωή.

Τα άγρια πουλιά αφού περιθάλφθηκαν και αποθεραπεύτηκαν μέσα από τη συνεργασία των δύο κέντρων περίθαλψης, κρίθηκε ότι ήταν πλέον έτοιμα να επιστρέψουν στη φύση.

Απελευθέρωση αετού / ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Δεχόμαστε καθημερινά δεκάδες τραυματισμένα ζώα»

Όπως είπε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Φρόσω Παρχαρίδου από τη Δράση, καθημερινά δέχονται στο Κέντρο Περίθαλψης στο Καλοχώρι, δεκάδες τραυματισμένα ζώα. «Ειδικά αυτή την εποχή, παραλαμβάνουμε πολλά μεταναστευτικά πουλιά με ηλεκτροπληξίες. Έχουμε πελαργούς, ψαρόνια και σταχτάρες και μέχρι τον Οκτώβριο τα ζώα αυξάνονται καθημερινά. Χρειαζόμαστε μια μόνιμη χρηματοδότηση για να ανταποκριθούμε στον όγκο δουλειάς και, φυσικά, εθελοντές που θα συνδράμουν στο έργο μας» ανέφερε η κ. Παρχαρίδου.

Απελευθέρωση άγριου πουλιού / ΑΠΕ - ΜΠΕ

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας της Δράσης με την Αλκυόνη, αποστέλλουν στις εγκαταστάσεις της, στην Πάρο, μεγάλους κλωβούς με ζώα, τα οποία χρειάζονται χρόνο για την αποθεραπεία τους.

