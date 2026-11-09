 Πειραιάς: Λήξη συναγερμού στο «Blue Star 1» με τους 875 επιβάτες -Φάρσα η βόμβα, συνεχίζει κανονικά το δρομολόγιό του - iefimerida.gr
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Πειραιάς: Λήξη συναγερμού στο «Blue Star 1» με τους 875 επιβάτες -Φάρσα η βόμβα, συνεχίζει κανονικά το δρομολόγιό του

Blue Star Chios
Φωτογραφία: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο λιμάνι του Πειραιά, έπειτα από απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star 1», το οποίο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κω και Ρόδο.

Άγνωστο άτομο τηλεφώνησε σε επιβάτη του πλοίου, προειδοποιώντας ότι επρόκειτο να εκραγεί βόμβα. Ο επιβάτης ενημέρωσε αμέσως το πλήρωμα και στη συνέχεια ειδοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές.

Για λόγους ασφαλείας πραγματοποιήθηκε η αποβίβαση και των 875 επιβατών, ενώ στο πλοίο επέβαιναν επίσης 83 μέλη πληρώματος.

Στο σημείο έγινε έλεγχος από κλιμάκιο πυροτεχνουργών, με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η απειλή είναι βάσιμη. Τελικά όπως αποδείχθηκε ήταν φάρσα και το πλοίο συνέχισε το δρομολόγιό του.

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