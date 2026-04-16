Συναγερμός στη ΔΕΕ: Απέδρασε κρατούμενος που είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία - iefimerida.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της αστυνομίας μετά την απόδραση ενός κρατούμενου λίγο μετά τις 11:30 το πρωί.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του iefimerida.gr, πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος είχε συλληφθεί από την περιοχή της Καλλιθέας με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο άνδρας, και ενώ είχε μεταφερθεί στη ΔΕΕ για αποτυπώματα και καταγραφή στοιχείων, βρήκε τρόπο και κατάφερε και εξαφανίστηκε.

Αναμένεται ΕΔΕ για την απόδραση

Αυτή την ώρα δεκάδες περιπολικά και μηχανές διαφόρων υπηρεσιών «σαρώνουν» την ευρύτερη περιοχή αναζητώντας τα ίχνη του δραπέτη.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση σχετικά με τις συνθήκες απόδρασης, ωστόσο σε αυτή τη χρονική στιγμή προέχει ο εντοπισμός και η σύλληψή του.