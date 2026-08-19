Νέα απάτη στην Πάτρα: Πήραν από 91χρονη χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα - iefimerida.gr

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε 91χρονη στην Πάτρα, με τους δράστες να της αποσπούν 8.000 ευρώ σε μετρητά και τιμαλφή αξίας 20.000 ευρώ.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι απατεώνες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν, εάν δεν συγκέντρωνε όσα χρήματα και τιμαλφή είχε στο σπίτι της.

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Λίγο αργότερα, δεύτερος δράστης επικοινώνησε μαζί της, παριστάνοντας τον αστυνομικό.

Όπως της ανέφερε, οι Αρχές παρακολουθούσαν σπείρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους και για να προστατεύσει την περιουσία της, θα έπρεπε να συγκεντρώσει χρήματα και τιμαλφή και να τα παραδώσει στην ΕΛΑΣ.

Άφησε τη σακούλα κάτω από κάδο

Η 91χρονη πείστηκε από το σενάριο των δραστών και ακολούθησε τις οδηγίες που της έδωσαν.

Σύμφωνα με το apohxos, έβαλε σε σακούλα 8.000 ευρώ και τιμαλφή αξίας 20.000 ευρώ και την άφησε κάτω από κάδο απορριμμάτων, στο σημείο που της υπέδειξε ο «αστυνομικός».

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Οι δράστες πέρασαν στη συνέχεια από το σημείο, πήραν τη σακούλα και εξαφανίστηκαν.