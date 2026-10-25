Φούρνοι Χωριάτικο: Απάτη με φοροδιαφυγή μαμούθ άνω των 100 εκατ. -Πως ο Άγγελος Γιαννακόπουλος διέφευγε στο Ντουμπάι μέσω Αλβανίας, συνελήφθη στα Ιωάννινα - iefimerida.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που ερευνάται για εκτεταμένη οικονομική και φορολογική απάτη με τους φούρνους «Χωριάτικο», με την εκτιμώμενη ζημία σε βάρος του ΕΦΚΑ και της εφορίας να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 50 συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται τόσο στην Αθήνα όσο και σε Μύκονο και Ρόδο και δεν αποκλείονται νέες προσαγωγές και συλλήψεις.

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Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», καθώς και άλλα πρόσωπα που εξετάζεται αν είχαν ρόλο στη λειτουργία του φερόμενου κυκλώματος.

Οι 520 εταιρείες και οι «αχυράνθρωποι»

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, οι Αρχές ερευνούν ένα εκτεταμένο δίκτυο περίπου 520 εταιρειών, προκειμένου να διαπιστώσουν πόσες από αυτές είναι εικονικές και ποιες συνδέονται με τις υπό διερεύνηση δραστηριότητες. Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα στοιχεία που αναμένονται από την ΑΑΔΕ, τα οποία θα βοηθήσουν να αποσαφηνιστεί η έκταση της υπόθεσης.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πιθανή χρήση «αχυρανθρώπων», δηλαδή προσώπων που εμφανίζονται τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών, ενώ οι Αρχές εξετάζουν ποιοι βρίσκονταν πίσω από την πραγματική λειτουργία τους. Ερευνώνται, μεταξύ άλλων, πιθανές παραβάσεις σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές, φορολογικές υποχρεώσεις και εικονικές συναλλαγές.

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Το παρασκήνιο της σύλληψης του ιδιοκτήτη των φούρνων, Άγγελου Γιαννακόπουλου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η σύλληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, ο επιχειρηματίας βρισκόταν το τελευταίο διάστημα στο Ντουμπάι και επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σε βάρος του υπήρχε περιοριστικός όρος απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα από παλαιότερες παράνομες δραστηριότητες

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος όμως, έκανε τακτικά ταξίδια στο Ντουμπάι, πηγαίνοντας οδικώς στην Αλβανία και από εκεί αεροπορικώς μέχρι το Ντουμπάι.



Η αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψή του φέρεται αρχικά πως θα γινόταν την προηγούμενη εβδομάδα καθώς υπήρχαν πληροφορίες μέσω τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ότι θα ερχόταν στην Ελλάδα.

Κάτι που έκανε όντως, αλλά για άγνωστο λόγο, θα έφευγε και πάλι μέσω Αλβανίας στο Ντουμπάι. Γι’ αυτό και επισπεύθηκε η αστυνομική επιχείρηση με την σύλληψή του να γίνεται στα Ιωάννινα, στο δρόμο δηλαδή για την Αλβανία.

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Η έρευνα συνεχίζεται

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την πλήρη χαρτογράφηση του εταιρικού δικτύου και τον προσδιορισμό της πραγματικής οικονομικής ζημίας. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι εταιρικές διασυνδέσεις και οι συναλλαγές που εξετάζονται αναμένεται να συμβάλουν στην αποσαφήνιση του ρόλου κάθε εμπλεκομένου.

Με περισσότερες από 50 συλλήψεις μέχρι στιγμής και εκατοντάδες εταιρείες υπό έλεγχο, η έρευνα παραμένει ανοιχτή, ενώ το ακριβές εύρος της υπόθεσης θα καθοριστεί από τα ευρήματα των αρμόδιων Αρχών.