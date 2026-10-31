Από το 2018 η ΜΚΟ άρπαζε χρήματα από παιδιά που τα είχαν ανάγκη -Η καταγγελία που οδήγησε στην εξάρθρωση του κυκλώματος - iefimerida.gr

Το 2018 πήρε επίσημη υπόσταση η ΜΚΟ που βρίσκεται πίσω από την απάτη με την υπεξαίρεση δωρεών που προορίζονταν για παιδιά με πολύ σοβαρές ασθένειες.

Ήταν η χρονιά που ιδρύθηκε η συγκεκριμένη Μη Κυβερνητική Οργάνωση, με στόχο, όπως αναφέρεται, να χαρίσει χαρά σε εκείνα τα παιδιά που νοσούν.

Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών, τα μέλη της δρούσαν για ίδιο σκοπό, καθώς υπολογίζεται ότι μόλις το 1/4 των χρημάτων που συγκέντρωνε η ΜΚΟ πήγαινε για τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών.

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Τα υπόλοιπα, παράνομα, έσοδα εξασφάλιζαν στα μέλη του κυκλώματος πολυτελή ζωή, καθώς από την οικονομική έρευνα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, δαπάνες για αγορές πολυτελών επώνυμων καταναλωτικών αγαθών, διαμονές σε πολυτελή καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια, καθώς και για την κάλυψη αναγκών καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ανάμεσα στους πολίτες που έπεσαν θύματα της απάτης και είχαν δωρίσει χρήματα περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, αθλητές, influencer, μεταξύ άλλων.

Είναι ενδεικτικό ότι η ΜΚΟ είχε μέλη πάνω από 500 άτομα, και όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα όπου ήταν η έδρα της, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα. Άλλωστε, οι έρευνες που έγιναν χθες, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, υπό τον συντονισμό του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Πειραιώς, Ακαρνανίας, Μαγνησίας, Πιερίας, Κορινθίας, Λάρισας, Ηλείας, Τρικάλων, Χανίων, Ημαθίας, Άρτας, Α’ και Β’ Δωδεκανήσου, Καβάλας, Δράμας, Ζακύνθου, Ροδόπης, Εύβοιας, Κοζάνης, Φθιώτιδας και Αρκαδίας.

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Πραγματοποιήθηκαν έξι συλλήψεις και εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.

Όσο για το πώς αποκαλύφθηκε η δράση του κυκλώματος, είχε προηγηθεί καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια της λειτουργίας του σωματείου και στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας, ακολούθησε εμπεριστατωμένη αστυνομική και οικονομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.

Οι δύο υποομάδες και το στήσιμο αγώνων

Η εγκληματική οργάνωση αποτελούνταν από δύο υποομάδες. Η πρώτη, που υπολογίζεται ότι δρούσε από το 2018 και αποτελούνταν από τρία μέλη (37χρονο, 35χρονη και 32χρονο) αποσκοπούσε στην αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω της συστηματικής εξαπάτησης πολιτών. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν ως όχημα σωματείο-ΜΚΟ, μέσω του οποίου συγκεντρώνονταν χρήματα από δωρεές για την οικονομική ενίσχυση παιδιών που έπασχαν από βαριές ασθένειες ή αναπηρία.

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Ωστόσο, οι ερανικές δράσεις πραγματοποιούνταν χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια, με τον πραγματικό σκοπό λειτουργίας του σωματείου να διαφέρει από τον εμφανιζόμενο. Όπως διαπιστώθηκε, μόνο ένα μικρό μέρος των συγκεντρωθέντων χρημάτων κατέληγε στους ωφελούμενους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος ιδιοποιούνταν παράνομα από τον 37χρονο και την 35χρονη.

Τα μέλη της πρώτης υποομάδας προέβαιναν, μεταξύ άλλων, σε:

αναλήψεις και επανακαταθέσεις χρηματικών ποσών σε μετρητά, προκειμένου να δυσχεραίνεται η ιχνηλάτηση της προέλευσής τους,

διαδοχικές μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ προσωπικών και εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών,

απόκτηση κινητής περιουσίας (αυτοκινήτων και πολυτελών καταναλωτικών αγαθών), χωρίς επαρκή αιτιολόγηση από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους,

συστηματική χρήση τυχερών παιγνίων και διαδικτυακού στοιχηματισμού, με σκοπό την εμφάνιση χρηματικών ποσών ως κερδών από νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες,

χρήση εικονικών εταιρικών σχημάτων και έκδοση εικονικών φορολογικών παραστατικών,

χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων μέσω άτυπων και εξωλογιστικών συναλλαγών.

Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι ο 37χρονος είχε πιστώσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα 2.600.000 ευρώ, ενώ είχε εκταμιεύσει περισσότερα από 2.000.000 ευρώ.

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Περαιτέρω, προέκυψε ότι ο 37χρονος, κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, όταν λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης ποδοσφαιρικού σωματείου, πραγματοποίησε 62 τοποθετήσεις στοιχημάτων σε αγώνες της συγκεκριμένης ομάδας, αρκετές από τις οποίες αφορούσαν την ήττα της, αποκομίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις κέρδη.

Ως προς τη δεύτερη υποομάδα, προέκυψε ότι είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026 και αποτελούνταν από τέσσερα μέλη (τον 37χρονο της πρώτης υποομάδας, καθώς και έναν 43χρονο, έναν 35χρονο και έναν 38χρονο), τα οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων, με σκοπό αφενός την εύνοια συγκεκριμένης ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας, προκειμένου να προβιβαστεί στη Γ' Εθνική κατηγορία και αφετέρου την αποκόμιση παράνομων κερδών, μέσω της τοποθέτησης στοιχημάτων σε χειραγωγημένους αγώνες.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η δραστηριότητα της δεύτερης υποομάδας χρηματοδοτούνταν από παράνομα έσοδα της πρώτης. Παράλληλα, ο 37χρονος φέρεται να είχε διαθέσει περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, στα οποία λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης.

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Η χρηματοδότηση πραγματοποιούνταν μέσω άτυπων, ανεπίσημων και εξωλογιστικών συναλλαγών, με καταβολές μετρητών προς αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές, χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, τα μέλη της δεύτερης υποομάδας επιδίωκαν να επηρεάζουν την έκβαση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, μέσω χρηματικών ανταλλαγμάτων, με σκοπό την εξασφάλιση ευνοϊκής διαιτητικής μεταχείρισης συγκεκριμένης ομάδας.

Ειδικότερα, από την έρευνα προέκυψε ότι μεταξύ του 37χρονου και δύο ακόμη μελών της υποομάδας, τα οποία κατείχαν καίριες θέσεις στη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων, είχε συναφθεί συμφωνία για την ευνοϊκή μεταχείριση της συγκεκριμένης ομάδας κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Μάλιστα, ένα από τα δύο μέλη φέρεται να είχε αναλάβει, έναντι χρηματικής αμοιβής από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα, τη διευθέτηση αναμετρήσεων υπέρ της ανωτέρω ομάδας, με ιδιαίτερη έμφαση σε αναμετρήσεις με άμεσους ανταγωνιστές της για άνοδο κατηγορίας.

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Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε, επίσης, περίπτωση καταβολής ποσού -1.000- ευρώ στα ανωτέρω δύο μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να επηρεαστεί με αθέμιτο τρόπο η έκβαση αγώνα υπέρ της ίδιας ομάδας.

Τέλος, διερευνήθηκε περίπτωση αγώνα του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Κ19, κατά την οποία ο 37χρονος, έχοντας λάβει σχετική ενημέρωση από άλλο μέλος της δεύτερης υποομάδας, προέβη σε ζωντανό στοιχηματισμό, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη, ενώ ενημέρωσε και φιλικά του πρόσωπα προκειμένου να προβούν σε ανάλογο στοιχηματισμό.

Πάντως, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι ομάδες που συμμετείχαν στον συγκεκριμένο αγώνα δεν φέρονται να εμπλέκονται στη χειραγώγηση του αποτελέσματός του.