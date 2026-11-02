«Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες ευρώ σε λίγες ημέρες»: Όλοι οι διάλογοι σοκ του Φιρινίδη με τη σύντροφό του που άρπαζαν τα λεφτά της ΜΚΟ για τα άρρωστα παιδιά - iefimerida.gr

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που είχαν ο πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και η σύντροφός του, τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλα άτομα.

Με «όχημα» τη ΜΚΟ είχε στηθεί μεγάλη απάτη σε βάρος πολιτών -μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και αθλητές- που έκαναν δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ωστόσο η κατάληξη των χρημάτων ήταν διαφορετική.

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Τόσο ο πρόεδρος της ΜΚΟ, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, όσο και η σύντροφός του φρόντιζαν να ζουν μέσα στη χλιδή με τα χρήματα που προορίζονταν για αυτά τα παιδιά, κάτι που αποκαλύπτεται μέσα από τους διαλόγους που παρουσιάζει το iefimerida.gr.

«Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες»

Σε έναν από τους διαλόγους, ο πρόεδρος της ΜΚΟ και η σύντροφός του συζητούν για τις συναλλαγές που έχουν κάνει και τα υπέρογκα έξοδά τους.

«Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα», λέει κάποια στιγμή η σύντροφος του προέδρου της ΜΚΟ, με τον τελευταίο να της απαντά: «Όχι, μπορεί αγάπη μου να μην έφαγες, αλλά εγώ, π.χ., να έχω πάρει 6-7 χιλιάρικα που σ' τα 'στειλα».

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Ο διάλογος ανάμεσα στον πρόεδρο της ΜΚΟ και στη σύντροφό του:

Σύντροφος προέδρου ΜΚΟ: Έλα, κάθομαι και κοιτάω τώρα τις συναλλαγές. Ε, θα κάτσω να τα μετρήσω όλα ένα-ένα, όλα ένα-ένα.

Πρόεδρος ΜΚΟ: Ναι, αγάπη μου, μέτρα τες.

Σύντροφος: Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή, εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου.

Πρόεδρος: Ρε, δε σου 'στειλα 6 χιλιάρικα στο...; Ή όχι;

Σύντροφος: Δύο, ένα, δύο. Δύο, δύο, ένα. ΟΚ, κάτσε λίγο να σε πληρώσω μια προκαταβολή τώρα εσένα και...

Πρόεδρος: Όχι, μην το, μη με πληρώσεις τίποτα, ρε αγάπη μου. Θα τα πληρώσω, θα τα πληρώσω όλα μόνος μου. Μη με πληρώσεις σε παρακαλώ γιατί...

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Σύντροφος: Δεν γίνεται, το κόψαμε. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει; Δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν υπάρχει επιλογή. Δεν γίνεται, θα βρω, θα μεταφέρω και από την..., απλά έχει πρόβλημα σήμερα η ... και δεν έρχονται τα λεφτά να ξέρεις, για να μπορούσα να σ' το εξοφλούσα όλο μαζί. Γιατί δεν γράφει αυτή η μαλακία τώρα;

Πρόεδρος: Βρε, αγάπη μου, τι; Έχω πάρει εγώ 20.000 ευρώ;

Σύντροφος: Θα κάτσω να τα μετρήσω τώρα, τι έχω ξοδέψει κι εγώ.

Πρόεδρος: Ξέρεις πόσα λεφτά, πόσες μέρες έχω να πάρω λεφτά; Όταν πήρα, όταν σου πήρα κάποια χρήματα, σου 'βαλα τα 6 χιλιάρικα. Δεν έχω πάρει κάποια άλλα.

Σ: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τέλος πάντων, θα σε περάσω τώρα γιατί δεν έχω, 5.000 πρέπει να πληρώσω στην Εφορία, βρίσκεις άλλα 500 ευρώ και μέχρι αύριο, ένα, τέσσερα, σαράντα εννιά, εβδομήντα εννιά και αύριο γιατί έχει πρόβλημα σου λέω σήμερα η ... Μη έγκυρο ΙΒΑΝ; Ή γράφω λάθος; Ούτε να γράψω σωστά δεν μπορώ.

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Π: Παναγία μου και Χριστέ μου, όλη την ώρα, δεν αντέχω άλλο.

Σ: Ε, σου περνάω τώρα τα, τα 5.000 για να μπορέσεις να κάνεις την, και αύριο θα, θα περάσω και τα υπόλοιπα. Καλά;

Π: Ρε, αγάπη μου, θες να δεις λίγο τις κινήσεις σε παρακαλώ γιατί αρχίζω και θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε;

Σ: Θα τα δω όλα. Απλά πρέπει να τελειώσω με αυτό. Γιατί είναι η ώρα τώρα και ο ... μου είπε ότι επείγει να πληρώσω την Εφορία ... και πρέπει να γίνει τώρα το έμβασμα, δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε. Που το κάναμε έτσι, ποσό, 5.000, αιτιολογία, προκαταβολή τιμολογίου, «...». Κλείσε, αγάπη μου, να κάνω αυτά και θα κάτσω όλα να τα μετρήσω. Μετρώ, σιγά-σιγά.

Π: Ναι, μέτρα τα, μέτρα τα και μην αγχώνεσαι.

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Σ: Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα.

Π: Όχι, μπορεί αγάπη μου να μην έφαγες, αλλά εγώ, π.χ., να έχω πάρει 6-7 χιλιάρικα που σ' τα ‘στειλα.

Σ: Ε, άρα θα πρέπει να τα ‘χω. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν τα βρίσκω. Ξέρω τι χάλασα. Π.χ., στη, αυτή τη στιγμή έχω τεσσεράμισι. Ξέρω τι έφαγα, ενάμισι χιλιάρικο. Να 200 ευρώ έκανε το φόρεμα, έκλεισα και τα εισιτήρια. Δηλαδή, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο, α, γράψω το «...». Φέρε και στις θεραπείες έδωσα, ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, εκατό πενήντα τέσσερα, εφτά, τρία, εννιά, δεκαεννιά, εκατό ενενήντα τρία. Ε, άμεση αποστολή, ας, ελπίζω να έρθουν 5 χιλιάρικα, θα έρθουν πιστεύω, γιατί να μην έρθουν; Έξοδα σε βάρος δικά μου, εντολέα. Για να επισυνάψω και το (ακατάληπτο). Αγάπη μου, κλείσε αν μπορείς, σε παρακαλώ, γιατί είμαι με τα ακουστικά και δεν μπορώ να σε...

«Εγώ πετάω μόνο business»

Σε άλλον διάλογο η σύντροφος λέει σε υπάλληλο αεροπορικής εταιρείας ότι «εγώ πετάω πάντα business», ζητώντας μάλιστα και τιμολόγιο, ενώ μιλώντας με μια άλλη γυναίκα λέει ότι αυτή και ο σύντροφός της έδωσαν 3.380 ευρώ για να αγοράσουν δύο κινητά.

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Και άλλοι διάλογοι των μελών της ΜΚΟ

Υπάρχουν και άλλοι διάλογοι ανάμεσα στη σύντροφο του προέδρου της ΜΚΟ, όπως αυτός με τη μητέρα της, στην οποία φέρεται να λέει: «Μαμά, δεν με νοιάζουν τα λεφτά, το ξέρεις πολύ καλά για θέματα που αφοράν τα ανίψια μου. Εγώ τους χάρισα 50 χιλιάρικα, νομίζεις με νοιάζουν τα λεφτά;».

Αλλά και διάλογοι που αφορούν γνωστό τραγουδιστή και πρωταθλήτρια του τένις οι οποίοι είχαν δωρίσει λεφτά στην οργάνωση.

Σε ένα τηλεφώνημα, ο πρόεδρος της ΜΚΟ μιλάει με τη σύντροφό του για τον γνωστό τραγουδιστή που ήθελε να κάνει δωρεά.

Πρόεδρος ΜΚΟ: Έλα αγάπη μου.

Σύντροφος προέδρου ΜΚΟ: Το σήκωσε το τηλέφωνο, απάντησε ο ... (σ.σ.: λέει το επώνυμο του τραγουδιστή) και λέει πείτε μου αύριο. Καλύτερα αγάπη μου να τον πούμε αύριο ένα σχετικά μικροποσό να τον πούμε γι’ αυτό καλύπτει αυτά και αυτά ακριβώς και αν είναι να το βάλει, αγάπη μου. Εντάξει;

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Π: Ναι, ναι, εννοείται, μπράβο.

Σ: Άιντε μωράκι μου, φιλάκια πολλά, πολλά, πολλά.

Π: Φιλιά.

«Θέλω να νιώσω θελκτικά»

Σε άλλον διάλογο η σύντροφος του προέδρου της ΜΚΟ μιλάει με υπάλληλο κλινικής: «Θέλω να μου πει η γιατρός τι μπορεί να γίνει για τη δικιά μου περίπτωση. Να δω δουλειά της γιατρού, να καταλήξουμε. Εμένα το κόστος δεν με απασχολεί. Εμένα μ’ ενδιαφέρει να μπορέσω εγώ να νιώθω όσο θελκτικά ένιωθα πριν τα παιδιά. Αυτό θέλω να προσπαθήσω να κάνω».

«Κοιτάξτε, εμένα δεν με απασχολεί το κόστος. Να το πω και αυτό, εμένα με ενδιαφέρει ό,τι πω να το πω με γιατρό», λέει επίσης σε άλλη υπάλληλο κλινικής για θέμα αισθητικής επέμβασης.

«Είναι θέμα χρόνου να τον τσιμπήσουν»

Από άλλους διαλόγους φαίνεται πως ο Φιρινίδης είχε δεχθεί προειδοποιήσεις ότι «μπορεί να τον τσιμπήσουν» με αφορμή τον χλιδάτο τρόπο ζωής που διήγε ο ίδιος μαζί με τη σύντροφό του.

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Είναι χαρακτηριστικός ο διάλογος του προέδρου της ΜΚΟ με κάποιον, προφανώς κοντινό του άνθρωπο, ο οποίος τον ενημερώνει ότι κάποιος λέει πως «είναι θέμα χρόνου να τον τσιμπήσουν».

Ο διάλογος:

Συνομιλητής: Και μου λέει, ρε συ, μου λέει ο ... (σ.σ.: λέει το όνομα ενός άλλου ατόμου) τι έχει, τι έχει με τον ... (σ.σ.: λέει το όνομα του προέδρου της ΜΚΟ); Λέω, τι εννοείς, ρε; Μου λέει, τότε εκεί λέει, στην Καθαρά Δευτέρα, να δεις πόσο μ@@νί είναι ο ... (όνομα). Την Καθαρά Δευτέρα που ήτανε, ήταν η ... και ήταν ο αδερφός της ξέρω 'γώ, που εγώ το είχα ξεχάσει. Και λέει ξέρω ‘γώ, α, τον ... ξέρω ‘γώ, τον αγαπάω πολύ. Έλεγε τον ... ξέρω ‘γώ κι αυτά. Και τι λέει ρε μαλάκα ο ...;

Πρόεδρος ΜΚΟ: Τι λέει;

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Συνομιλητής: Ε, λέει, ε, θέμα χρόνου είναι, λέει, να τον τσιμπήσουνε κι αυτόν. Όπως στο λέω. Και λέω είπε έτσι ο ...; Και λέει, ναι, έτσι είπε, λέει. Λέει τι κάνει λέει ο ...; Κάνει, λέει, κάτι παράνομο, λέει, και το λέει έτσι; Λέω όχι, ρε, τι παράνομο, λέω. Έχει ένα σωματείο ξέρω ‘γώ κι αυτά. Αλλά απλά λέω είναι ζηλιάρης λέω ο ...

Πρόεδρος: Καλά, εννοείται πως το, πως την πιστεύω.

Σ: Όχι, δε λέει ψέματα, ρε μαλάκα. Με είπε ακριβώς αυτή τη φράση. Λέει, είναι θέμα χρόνου, λέει, θα τον τσιμπήσουν κι αυτόν.

Π: Ωωωω.

Σ: Ο ... μαλάκα, το μ@@@νόπ@νο.

Π: Τι βλάκας είναι αυτός;

Σ: Ναι, ναι. Και λέει η Σάσα λέει, τι κάνει λέει; Κάνει τίποτα ο ... ξέρω ‘γώ κι αυτά; Λέω, όχι, ρε, τι να ‘χει κάνει λέω. Έχει ένα σωματείο, λέω, με τη γυναίκα του.

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Π: Πωωω.

Σ: Και πάτα λέω να δεις. Δεν ήξερε καν το σωματείο η ... βασικά.

Π: Πωωω.

Σ: Και μετά μου λέει ο ... τι κάνει, λέει; Δηλαδή κάνει κάτι, ξέρω 'γώ, και το εννοεί αυτό; Λέω, όχι ρε. Τι να κάνει, λέω, ρε.

Π: Εσύ μη λες για το σω..., μη λες για το σωματείο. Πες, έχει αυτοκίνητα, έχει αυτά, έχει το ένα, έχει το άλλο.

Σ: Ε, σωματείο είπα ρε μαλάκα. Δεν είπα ότι.

Π: Ναι, μη λες. Μην το εστιάζεις μόνο εκεί. Να λες ξέρω ‘γω, έχει επιχειρήσεις.

Σ: Ε, είπα ρε, είπα. Έχει και μαγαζί λέω στην Καλαμαριά, έχει, έχει λέω. Ασχολείται με διάφορα.

Π: Καλά, στ’ αρχ... μου.

Επίδειξη πλούτου

Ο πρόεδρος της ΜΚΟ δεν μπορούσε να αντισταθεί, επίσης, στο να κάνει επίδειξη πλούτου, όπως φαίνεται και στον παρακάτω διάλογο με υπάλληλο νυχτερινού κέντρου.

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Συνομιλητής: Τι θες να βάλουμε με κατανάλωση; Ένα χιλιάρικο; Να βάλω ένα χιλιάρικο ποτό;

Πρόεδρος ΜΚΟ: Ναι.

Συνομιλητής: Να το κάνω ένα χιλιάρικο το ποτό;

Π: Ναι, ναι, ναι, ναι.

Σ: Και τα λουλούδια ό,τι μου πεις εσύ.

Π: Ωραία και 500 σε σένα;

Σ: Εντάξει, ό,τι γουστάρεις.

Η χλιδάτη διαμονή σε πανάκριβα ξενοδοχεία

Ο Φιρινίδης φρόντιζε, επίσης, να διαμένει στα καλύτερα ξενοδοχεία. Είναι χαρακτηριστική μια συνομιλία με υπάλληλο πολυτελούς ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη, από τον οποίο ζητά να μείνει για λίγες ώρες σε μία από τις σουίτες.

Πρόεδρος ΜΚΟ: Γεια σας, θα ήθελα να ρωτήσω, είμαι πελάτης καταρχάς, έρχομαι πολύ συχνά.

Υπάλληλος: Ωραία.

Πρόεδρος ΜΚΟ: Παίρνω συνήθως τη σουίτα στον δεύτερο όροφο ή πρώτο, ποιο είναι;

Υπάλληλος: Ναι.

Πρόεδρος: Τη γωνιακή. Επειδή είμαι λίγο Θεσσαλονίκη και χρειάζομαι μια ημιδιαμονή, υπάρχει δυνατότητα;

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Υπάλληλος: Για τώρα γίνεται δηλαδή με το να κάνετε χρήση μέχρι τις έξι, διαφορετικά άμα θέλετε να κάτσετε π.χ. μέχρι τις οχτώ, πρέπει να κάνουμε κράτηση κανονικά το δωμάτιο για μια διανυκτέρευση.

Σε συνομιλία, δε, με υπάλληλο ξενοδοχείου στη Χαλκιδική, ο Φιρινίδης ρωτά εάν υπάρχει σουίτα με θέα στον κήπο και όταν η υπάλληλος τον ενημερώνει για το κόστος, εκείνος απαντά: «Θα έρθω 1.000%. Υπάρχει περίπτωση να πληρώσω με μετρητά;».

Τα στοιχήματα σε αγώνες

Ο πρόεδρος της ΜΚΟ είχε αναπτύξει και δραστηριότητα στον χώρο του ποδοσφαίρου, χρηματοδοτώντας ομάδες. Σε ένα διάλογό του συνομιλεί με κάποιον για ποδοσφαιρικό στοίχημα.

Ο διάλογος του προέδρου της ΜΚΟ με άγνωστο συνομιλητή:

Πρόεδρος ΜΚΟ: Παίξε παίξε όβερ δυόμισι ... (σ.σ.: λέει το όνομα της ομάδας) και γκολ γκολ UNDER 19. Βάλε βάλε χώσε χώσε.

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Συνομιλητής: Τι ώρα παίζουν αυτά;

Π: Τώρα παίζουν, χώσε στο ημίχρονο.

Σ: Πώς το είπες;

Π: (σ.σ.: λέει το όνομα ομάδας) UNDER 19 με ... (όνομα ομάδας) όβερ και γκολ γκολ.

Σ: Όβερ δυόμισι και γκολ γκολ;

Π: Ναι.

Σ: ΟΚ.

Σε διάλογο με άλλον συνομιλητή ο πρόεδρος της ΜΚΟ αναφέρεται στα χρήματα που κέρδισε από ένα στοίχημα:

Πρόεδρος ΜΚΟ: Ρε μαλάκα, κάνουν συνέχεια, τι να πούνε, δηλαδή δεν καταλαβαίνεις ότι τώρα αυτό δεν είναι, δηλαδή τώρα εεε.

Συνομιλητής: Όχι δεν είναι λογικό. Σε δεκατρία λεπτά στο δεύτερο που ξεκίνησε μπήκαν τρία γκολ δύο πέναλτι και μία κόκκινη.

Π: Τρεις τρεις ανατροπές έγιναν.

Σ: Τι;

Π: Ρε μαλάκα τρεις τρεις ανατροπές έγινε.

Σ: Ναι.

Π: Γεια σου. (Μιλάει με τρίτο άτομο και παραγγέλνει καφέ). Δηλαδή έγινε 1-0, 1-2, 3-2.

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Σ: Θα τον, τώρα Δευτέρα Τρίτη τον παίρνω τηλέφωνο, εδώ Τούμπα μένει να πάω να τον βρω.

Π: Και έπαιζε ο ... (σ.σ.: λέει όνομα διαιτητή), έπαιζε ο ... διαιτητής.

Σ: Εεε;

Π: Ο ...

Σ: Και; Μίλησες;

Π: Ρε φίλε, ούτε να μου πει ξέρω εγώ, και μου λένεεε «...» τέτοιο ξέρω γω, και εγώ στην αρχή δεν έδωσα βάση και κοιμόμουνα μέχρι το ημίχρονο.

Σ: Ναι.

Π: Και με έχουν πάρει εκατό τηλέφωνα και μου λένε βάλ' το γκόλ και όβερ και αυτά εεε και σηκώνομαι.

Σ: Από πού το ’μαθες εσύ; Γιατί με φρίκαρες εσύ όταν μου το ΄πες που το ξες εσύ αυτό πως μπορεί να το ξες.

Π: Και σηκώνομαι και με αφήνει να παίξω 1.800€, 800€ αυτά λέω ποπό θα γράψει τώρα.

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Σ: Ναι.

Π: Καιιι σηκώνομαι τρέχω σε στοίχημα κάτω και αυτά και έγραψε 7 χιλιάρικα.

Σ: 7 πήρες σύνολο;

Π: Ναι ναι.

Σ: Ποοο μαλάκα.

Π: Γιατί γίνεται 2-2 και με λένε θα γίνει όβερ τεσσεράμισι που σου ’πα.

Σ: Ναι.

Π: Και το περιμένω εγώ μέχρι το 88΄ 89΄και το καρφώνω.

Σ: Εν τω μεταξύ, ρε φίλε αυτόν εμείς τι χέρι μπορούμε να τον δώσουμε; Λογικά παίζει και αυτός, έτσι δεν είναι;

Π: Ρε μαλάκα, άμα το 'ξερα, άμα το 'ξερα εγώ εξ αρχής από το πρωί και έκανα προετοιμασία μπορούσε να γράψει 15 χιλιάρικα.

Σ: Σώπα ρε.

Π: Και το λιγότερο να ξέρεις δηλαδή τώρα έγραψε 6 χιλιάρικα στο ημίχρονο που πήγα ξέρω ’γω και έβαλα 1.000 εεε 500 500, έβαλα 1.000 εεεε 400€.



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«Μην περιμένεις 40 και 50 χιλιάρικα για το παιδί»

Ο Φιρινίδης, όμως, έκανε και... μαθήματα σε γονείς που τον είχαν προσεγγίσει.

Σε μια περίπτωση, ο πρόεδρος της ΜΚΟ καθοδηγεί κηδεμόνα που είχε βοηθηθεί και στο παρελθόν, λέγοντάς του: «Δεν πρέπει να φαίνεται (σ.σ.: το παιδί) γιατί άμα φαίνεται θα πουν ξαναβοηθήθηκε αυτό το παιδί. Θα βάλουμε άλλες φωτογραφίες, μέχρι το απόγευμα θα γίνει».

Σε άλλη συνομιλία με τον ίδιο κηδεμόνα, ο Φιρινίδης τού κόβει τα φτερά: «Τώρα εμείς να ξέρεις, όσα μπορέσουμε θα μαζέψουμε, μην έχεις όνειρα για πενήντα και σαράντα χιλιάρικα, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε να σε βοηθήσουμε, δεν κάνουμε θαύματα».