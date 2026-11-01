Οι διάλογοι του προέδρου της ΜΚΟ για ποδοσφαιρικά παιχνίδια: «Μου είπαν "παίξε γκολ και over", πήρα 7 χιλιάρικα» - iefimerida.gr

Νέοι διάλογοι βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της ΜΚΟ που έκλεβε χρήματα από δωρεές για παιδιά που τα είχαν ανάγκη.

Μετά τους διαλόγους ανάμεσα στον πρόεδρο της ΜΚΟ και τη σύντροφό του για διάφορες συναλλαγές και τα πολλά έξοδα που έκαναν, στο φςω έρχεται και διάλογος του πρόεδρου της ΜΚΟ με κάποια άτομα για ποδοσφαιρικούς αγώνες.

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Ο διάλογος του προέδρου της ΜΚΟ με άγνωστο συνομιλητή:

Πρόεδρος ΜΚΟ: Παίξε παίξε όβερ δυόμισι ... (σ.σ.: λέει το όνομα της ομάδας) και γκολ γκολ UNDER 19. Βάλε βάλε χώσε χώσε.

Συνομιλητής: Τι ώρα παίζουν αυτά;

Π: Τώρα παίζουν, χώσε στο ημίχρονο.

Σ: Πώς το είπες;

Π: (σ.σ.: λέει το όνομα ομάδας) UNDER 19 με ... (όνομα ομάδας) όβερ και γκολ γκολ.

Σ: Όβερ δυόμισι και γκολ γκολ;

Π: Ναι.

Σ: ΟΚ.

Σε διάλογο με άλλον συνομιλητή ο πρόεδρος της ΜΚΟ αναφέρεται στα χρήματα που κέρδισε από ένα στοίχημα:

Πρόεδρος ΜΚΟ: Ρε μαλάκα κάνουν συνέχεια, τι να πούνε, δηλαδή δεν καταλαβαίνεις ότι τώρα αυτό δεν είναι, δηλαδή τώρα εεε.

Συνομιλητής: Όχι δεν είναι λογικό. Σε δεκατρία λεπτά στο δεύτερο που ξεκίνησε μπήκαν τρία γκολ δύο πέναλτι και μία κόκκινη.

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Π: Τρεις τρείς ανατροπές έγιναν.

Σ: Τί;

Π: Ρε μαλάκα τρείς τρείς ανατροπές έγινε.

Σ: Ναι.

Π: Γεια σου. (Μιλάει με τρίτο άτομο και παραγγέλνει καφέ). Δηλαδή έγινε 1-0, 1-2, 3-2.

Σ: Θα τον,τώρα Δευτέρα Τρίτη τον παίρνω τηλέφωνο, εδώ Τούμπα μένει να πάω να τον βρω.

Π: Και έπαιζε ο ... (σ.σ.: λέει όνομα διαιτητή), έπαιζε ο ... διαιτητής.

Σ: Εεε;

Π: Ο ...

Σ: Και; Μίλησες;

Π: Ρε φίλε ούτε να μου πει ξέρω εγώ, και μου λένεεε «...» τέτοιο ξέρω γω, και εγώ στην αρχή δεν έδωσα βάση και κοιμόμουνα μέχρι το ημίχρονο.

Σ: Ναι.

Π: Και με έχουν πάρει εκατό τηλέφωνα και μου λένε βάλτο γκόλ και όβερ και αυτά εεε και σηκώνομαι.

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Σ: Από που το ’μάθες εσύ; Γιατί με φρίκαρες εσύ όταν μου το ΄πες που το ξες εσύ αυτό πως μπορεί να το ξες.

Π: Και σηκώνομαι και με αφήνει να παίξω 1.800€, 800€ αυτά λέω ποπο θα γράψει τώρα.

Σ: Ναι.

Π: Καιιι σηκώνομαι τρέχω σε στοίχημα κάτω και αυτά και έγραψε 7 χιλιάρικα.

Σ: 7 πήρες σύνολο;

Π: Ναι ναι.

Σ: Ποοο μαλάκα.

Π: Γιατί γίνεται 2-2 και με λένε θα γίνει όβερ τεσσεράμισι που σου ’πα.

Σ: Ναι.

Π: Και το περιμένω εγώ μέχρι το 88΄ 89΄ και το το καρφώνω.

Σ: Εν τω μεταξύ ρε φίλε αυτόν εμείς τι χέρι μπορούμε να τον δώσουμε; Λογικά παίζει και αυτός, έτσι δεν είναι;

Π: Ρε μαλάκα άμα το 'ξερα, άμα το 'ξερα εγώ εξ αρχής από το πρωί και έκανα προετοιμασία μπορούσε να γράψει 15 χιλιάρικα.

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Σ: Σώπα ρε.

Π: Και το λιγότερο να ξέρεις δηλαδή τώρα έγραψε 6 χιλιάρικα στο ημίχρονο που πήγα ξέρω ’γω και έβαλα 1.000 εεε 500 500, έβαλα 1.000 εεεε 400€.

