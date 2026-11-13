Φθιώτιδα: Έπεισαν 52χρονη ότι αλλάζουν τα χαρτονομίσματα -Της «έφαγαν» πάνω από 20.000 ευρώ

Ακόμα ένα τέχνασμα επιστράτευσαν επιτήδειοι στη Φθιώτιδα, καταφέρνοντας να εξαπατήσουν 52χρονη και να της αποσπάσουν πάνω από 20.000 ευρώ, με το πρόσχημα ότι επίκειται αλλαγή των παλαιών χαρτονομισμάτων με καινούρια.

Σύμφωνα με το LamiaReport, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (11/11/2026), όταν άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στο σπίτι της 52χρονης, προσποιούμενος τον λογιστή της και την ενημέρωσε ότι επρόκειτο να αλλάξουν άμεσα τα παλιά χαρτονομίσματα και πως θα έπρεπε να παραδώσει τις οικονομίες της, για να τις ανταλλάξει με νέα.

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Πήγε τη σακούλα με τα λεφτά στην πλατεία του χωριού

Η γυναίκα πείστηκε από όσα της είπε ο δράστης και ακολούθησε τις οδηγίες του. Έτσι, συγκέντρωσε τα χρήματα σε μια σακούλα και την άφησε στην πλατεία του χωριού, καθώς ο «λογιστής» την είχε διαβεβαιώσει ότι στο ίδιο σημείο θα συγκεντρώνονταν και τα χρήματα άλλων κατοίκων για την «ανταλλαγή».

Οι επιτήδειοι φρόντισαν να κρατούν την 52χρονη απασχολημένη στο τηλέφωνο, ώστε να μην αντιληφθεί τι συνέβαινε. Σε λίγα λεπτά, συνεργός ή συνεργοί του τηλεφωνητή εμφανίστηκαν στο σημείο και εξαφάνισαν τη σακούλα με τα πάνω από 20.000 ευρώ.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, το οποίο έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών.