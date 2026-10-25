Απάτη με τους φούρνους «Χωριάτικο»: Πάνω από 50 συλλήψεις, έρευνες σε Μύκονο και Ρόδο -Ερευνώνται 520 εταιρείες με αχυρανθρώπους - iefimerida.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε εκτεταμένη οικονομική και φορολογική απάτη, με τη ζημία να αφορά κυρίως τον ΕΦΚΑ και τα παράνομα κέρδη να εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις 56, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο του δικτύου και να εντοπίσουν όλα τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

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Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων «Αττικοί Φούρνοι», Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος συνελήφθη μαζί με άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ένας λογιστής.

Εμπλέκονται περίπου 520 εταιρείες

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα αφορά ένα ευρύ πλέγμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς εκτιμάται ότι περίπου 520 εταιρείες συνδέονται με την υπόθεση και βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών και διωκτικών Αρχών.

Κομβικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί η φερόμενη χρήση «αχυρανθρώπων», δηλαδή προσώπων που εμφανίζονται τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων, ενώ στην πραγματικότητα ενδέχεται να λειτουργούν για λογαριασμό άλλων. Οι Αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να οργανώθηκε και να λειτουργούσε το συγκεκριμένο επιχειρηματικό δίκτυο, καθώς και το ενδεχόμενο συστηματικής αποφυγής ασφαλιστικών εισφορών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων.

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Έρευνες και σε Μύκονο και Ρόδο

Η επιχείρηση δεν περιορίζεται στην Αττική, καθώς έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων η Μύκονος και η Ρόδος.

Η έρευνα, η οποία φέρεται να ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες συλλήψεις . Στόχος των Αρχών είναι να αποτυπωθεί πλήρως η δομή του φερόμενου κυκλώματος, να προσδιοριστεί το ακριβές ύψος της οικονομικής ζημίας και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες, με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα.

Επέστρεψε από Ντουμπάι και ετοιμαζόταν να φύγει για Αλβανία - Συνελήφθη στα Ιωάννινα



Οι έρευνες για την υπόθεση είχαν ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2026 και οι Αρχές περίμεναν την επιστροφή του Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στο Ντουμπάι, προκειμένου να προχωρήσουν στη σύλληψή του.



Όταν τελικά επέστρεψε στην Ελλάδα, οι Αρχές φέρεται να έλαβαν πληροφορίες ότι σχεδίαζε να αναχωρήσει εκ νέου, αυτή τη φορά με προορισμό την Αλβανία και προχώρησαν στη σύλληψή του.

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Μάλιστα, η σύλληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, έγινε στα Ιωάννινα, την ώρα που προσπαθούσε να περάσει κρυφά στην Αλβανία, καθώς έχει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.



Το ποινικό παρελθόν του ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Αττικοί Φούρνοι»

Υπενθυμίζεται πως τον Απρίλιο του 2015, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον έκρινε ένοχο, σε πρώτο βαθμό για τα αδικήματα σχετικά με σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, σωματεμπορία και ηθική αυτουργία σε απάτη. Μετά από έφεση, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Τον Νοέμβριο του 2025, συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί τη Lamborghini του με ταχύτητα 216 χλμ./ώρα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Αργυρούπολης, όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν 70 χλμ./ώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

