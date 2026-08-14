Αίρεται το απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο -Τα δρομολόγια που έχουν προγραμματιστεί - iefimerida.gr

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση και εν αναμονή του νέου δελτίου πρόγνωσης θυελλωδών ανέμων.

Επιπλέον, η ακτοπλοϊκή κίνηση ομαλοποιείται σταδιακά και μετά τις 16:00 αναμένεται να υπάρξει άρση του απαγορευτικού απόπλου από τα λιμάνια Ραφήνας και Λαυρίου.

Ήδη έχουν καταγραφεί τροποποιήσεις και προσθήκες δρομολογίων των πλοίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό.

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Νωρίτερα οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο, φθάνοντας κατά τόπους τα 8 και τα 9 μποφόρ, ανέτρεψαν τον προγραμματισμό των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τα λιμάνια της Αττικής, με ακυρώσεις και τροποποιήσεις.

Η εικόνα των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τη Ραφήνα και το Λαύριο διαμορφώνεται ως εξής:

Τα δρομολόγια από Ραφήνα:

16:00 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.: Ραφήνα - Τήνος - Μύκονος

16:15 ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ : Ραφήνα - Τήνος - Μύκονος

18:00 ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ: Ραφήνα - Άνδρος

18:45 ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ: Ραφήνα - Τήνος - Μύκονος

19:15 ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΓΚ: Ραφήνα - Άνδρος

Τα δρομολόγια από Λαύριο:

16:00 SUPERSTAR: Λαύριο-Άνδρος-Τήνος-Μύκονος

16:00 TERRA JET2: Λαύριο-Τήνος-Μύκονος-Πάρος

01:00(15/08/26) ΑΡΤΕΜΙΣ: Λαύριο-Μήλος

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ΕΜΥ, για την Παρασκευή οι θυελλώδεις άνεμοι επηρεάζουν μεγάλο μέρος του Αιγαίου, από το βορειοανατολικό και το κεντρικό Αιγαίο, ενώ ισχυροί άνεμοι καταγράφονται επίσης στο Στενό Καφηρέα, τον Νότιο Ευβοϊκό, το Καρπάθιο, τη Θάλασσα Κυθήρων και το Νοτιοδυτικό Κρητικό.

Τέλος, επισημαίενται ότι οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τις αλλαγές και τις νέες τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

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Κικίλιας: Μήνυμα αυξημένης επαγρύπνησης

Μήνυμα αυξημένης επαγρύπνησης προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και όσους δραστηριοποιούνται στη θάλασσα απηύθυνε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο φθάνουν κατά τόπους ακόμη και τα 9 Μποφόρ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός ανέφερε ότι επικοινώνησε με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ζητώντας αυξημένη προσοχή και συνεχή ενημέρωση του επιβατικού κοινού για κάθε αλλαγή ή ακύρωση δρομολογίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, συνέστησε στους επιβάτες, πριν ξεκινήσουν για τα λιμάνια, να επικοινωνούν με την ακτοπλοϊκή εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν ή με το αρμόδιο Λιμεναρχείο, προκειμένου να ενημερώνονται εγκαίρως για τυχόν τροποποιήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ασφάλεια όσων βρίσκονται ή δραστηριοποιούνται στη θάλασσα. Όπως επισήμανε, λουόμενοι, κυβερνήτες ιστιοπλοϊκών, χειριστές μικρών σκαφών και όσοι ασχολούνται με θαλάσσια σπορ θα πρέπει να αποφεύγουν δραστηριότητες σε περιοχές όπου επικρατούν ισχυροί άνεμοι και έντονος κυματισμός και να ακολουθούν τις οδηγίες των κατά τόπους λιμενικών αρχών.

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«Προσοχή και υπευθυνότητα από όλους», κάνει λόγο στο μήνυμά του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Ακυρώθηκαν 4 δρομολόγια από Πειραιά, αναχωρούν κατά χιλιάδες προς τα νησιά

Το πρωί της Παρασκευής δεν πραγματοποιήθηκαν ορισμένες προγραμματισμένες αναχωρήσεις πλοίων προς τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Λιμενικό, δεν εκτελέστηκε το δρομολόγιο του «Blue Star Paros» για Σύρο, Τήνο και Μύκονο, του «Eurochampion Jet 2» για Σύρο, Μύκονο, Νάξο, Ίο, Κουφονήσι και Θήρα, καθώς και του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι. Δεν πραγματοποιήθηκε, επίσης, το δρομολόγιο του «Champions League Jet 2» για Σύρο, Τήνο, Πάρο, Νάξο, Θήρα και Ηράκλειο.