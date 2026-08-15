Απαγορευτικό απόπλου μέχρι τις 13:00 από Ραφήνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων, τι ισχύει για τον Πειραιά - iefimerida.gr

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο.

Όπως έγινε γνωστό, απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα ισχύει για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσουν από Λαύριο και Ραφήνα.

Όσον αφορά τον Πειραιά, υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογίων και όσοι ταξιδεύουν θα πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες προκειμένου να μάθουν νεότερα στοιχεία. Κανονικά αναχωρούν πάντως τα πλοία για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.