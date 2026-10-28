Απαγόρευση συναθροίσεων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης -Σε ποιους δρόμους, η ανακοίνωση της αστυνομίας - iefimerida.gr

Την απαγόρευση του συνόλου των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων σε τμήμα του κέντρου της Θεσσαλονίκης σήμερα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Πού απαγορεύονται οι συναθροίσεις

Ειδικότερα, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, απαγορεύονται οι συναθροίσεις στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Λ.Νίκης – Εθν. Αμύνης – Αγ. Δημητρίου – Στέλιου Δραγουμάνου – Γρ. Κολωνιάρη – Αγίων Πάντων – Γιαννιτσών – Ι. Κωλέττη – 26ης Οκτωβρίου – Καρατάσου – Ναυάρχου Κουντουριώτου – Λ. Νίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης «από την πραγματοποίηση των εν λόγω συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας» και «απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων στην πόλη».

ΑΠΕ-ΜΠΕ