Απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα σε Τουρκοκύπρια που είχε τραγουδήσει στην Κομοτηνή εμβατήριο για την καταστροφή της Σμύρνης - iefimerida.gr

Ανεπιθύμητο πρόσωπο για τις ελληνικές Αρχές αποτελεί πλέον η γνωστή Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια Ισίν Καρατζά, στην οποία απαγορεύτηκε την Παρασκευή 10 Απριλίου η είσοδος στη χώρα κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Όπως αναφέρει η Φωνή της Ροδόπης, η ίδια η καλλιτέχνιδα, με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε την απέλασή της, συνδέοντας άμεσα την εξέλιξη αυτή με τις προκλήσεις που είχαν σημειωθεί κατά τη διάρκεια συναυλίας της στην Κομοτηνή το καλοκαίρι του 2024.

Η εμφάνιση της Καρατζά στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής, σε εκδήλωση του Συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητας, είχε προκαλέσει τότε σφοδρές αντιδράσεις.

Η ερμηνεία του «Εμβατηρίου της Σμύρνης» (İzmir Marşı) και οι εθνικιστικές αναφορές της είχαν θεωρηθεί προσβλητικές για την ιστορική μνήμη, προκαλώντας την παρέμβαση της Περιφέρειας ΑΜΘ, που είχε χρηματοδοτήσει με το ποσό των 2.000 ευρώ εκείνη τη συναυλία.

Έξω φρενών η Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια

Στο βίντεο που δημοσίευσε από τον χώρο αναμονής του αεροδρομίου, η Ισίν Καρατζά περιγράφει την εμπειρία της, σημειώνοντας ότι ενώ στην οικογένειά της επετράπη η είσοδος, για την ίδια η απόφαση ήταν αρνητική:

«Είμαι η Ισίν Καρατζά και σας μιλώ από την Αθήνα. Το έγγραφο που κρατώ στα χέρια μου είναι η απόρριψη της εισόδου μου στην Ελλάδα. Γιατί; Επειδή το 2024 στην Κομοτηνή είπα “Τι ευτυχία να λες ότι είσαι Τούρκος” και τραγούδησα το “Στα βουνά της Σμύρνης ανθίζουν λουλούδια” (İzmir Marşı). Εξαιτίας αυτού, εγώ απελαύνομαι αυτή τη στιγμή. Η κόρη μου και ο σύζυγός μου μπόρεσαν να περάσουν, αλλά εμένα μου το απαγόρευσαν».

Συνεχίζοντας την καταγγελία της, η τραγουδίστρια έκανε λόγο για προσβλητική αντιμετώπιση από τις αρχές του αεροδρομίου:

«Βιώνω μια παράλογη μεταχείριση που δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Δεν υπάρχει κανείς να μας δώσει ούτε ένα ποτήρι νερό. Είμαστε εδώ επί ώρες. Θα μας στείλουν πίσω στη χώρα μας. Ήρθαμε ως τουρίστες και αυτή τη στιγμή μας αντιμετωπίζουν ξεκάθαρα ως εχθρούς».

