Αντίστροφη μέτρηση: Σε πόσες (λίγες) ημέρες ανάβει το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Ταξιάρχη - iefimerida.gr

Το πανέμορφο χωριό των ελάτων, ο Ταξιάρχης, δίνει και φέτος το σύνθημα για την έναρξη της πιο μαγικής περιόδου του χρόνου, φέρνοντας πρώτος στην Ελλάδα το χριστουγεννιάτικο πνεύμα.

Πρωτη φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου δέντρου

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, στις 20:00, η πλατεία του χωριού του Ταξιάρχη θα γεμίσει φως, μουσική, χαμόγελα και γιορτινή διάθεση, καθώς θα πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση του πρώτου χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Ελλάδα, ύψους 15 μέτρων!

Ο Δήμος Πολυγύρου- Δημοτική Κοινότητα Ταξιάρχη προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια ξεχωριστή γιορτή, γεμάτη εκπλήξεις και όμορφες στιγμές, που σηματοδοτεί την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου και αναδεικνύει τη μοναδική παράδοση του χωριού.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν ενεργά οι τοπικοί σύλλογοι, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιάρχη, ο Σύλλογος Νεολαίας Ταξιάρχη, ο Αθλητικός Σύλλογος «Χολομών», ο Σύλλογος Γυναικών Ταξιάρχη και ο Σύλλογος Απανταχού Ταξιαρχιωτών, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμη της συνεργασίας και της συλλογικότητας.