Αντίστροφη μέτρηση για το Δώρο Πάσχα, η διαδικασία αν δεν πληρωθείτε - iefimerida.gr

Το ﻿Δώρο Πάσχα θα πρέπει να έχει καταβληθεί στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα έως αύριο, Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου, χωρίς εξαιρέσεις.

Οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο και εργάζονται είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση και έχουν σύμβαση εργασίας είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου, δικαιούνται από τους εργοδότες τους Δώρο Πάσχα﻿ ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό, και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Σημασία έχει η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, ώστε να υπολογιστεί το τελικό ποσό.

Πώς θα καταβληθεί το Δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους

Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν τις αποδοχές των εργαζομένων σε τραπεζικούς λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων μισθωτών, αναφέροντας για κάθε καταβολή την αιτιολογία και το χρονικό διάστημα που αφορά.

Η καταβολή των αποδοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Το Δώρο Πάσχα δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. Προϋπόθεση καταβολής του είναι η ύπαρξη απασχόλησης (εργασιακής σχέσης) του μισθωτού του ιδιωτικού τομέα μέσα στο χρονικό διάστημα από 1ης/1/2026 μέχρι 30/4/2026.

Ως βάση του υπολογισμού του Δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές τη 15η ημέρα πριν από το Πάσχα, κι έτσι οι αμειβόμενοι με τον κατώτατο δεν θα προλάβουν την αύξησή του κατά 4,55%.

Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε πριν από την ως άνω ημέρα, είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αλλά εντός του διαστήματος υπολογισμού του Δώρου, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σχέσης.

Ένας απολυμένος εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα που αμείβεται με μισθό (ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο) μπορεί να υπολογίσει το Δώρο Πάσχα που θα του καταβληθεί ως ακολούθως:

• 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης αν πρόκειται για εργαζόμενο με μισθό.

• Ένα ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης αν πρόκειται για αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Οι μισθωτοί που εργάστηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 8 ημερών και απολύθηκαν, δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του Δώρου Πάσχα.

Τι να κάνετε αν δεν πάρετε το Δώρο Πάσχα

Εάν το Δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας για να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά, η οποία διαβιβάζεται στον εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης εις βάρος του εργοδότη.

Παράλληλα, διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα, για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Εργαζόμενοι και σωματεία μπορούν να κάνουν σχετικές καταγγελίες, επώνυμα ή ανώνυμα, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών 1555 ή online μέσω του https://www.hli.gov.gr/asfaleia-kai-ygeia/ergazomenoi-asfaleia-kai-ygeia/katangelia/katangelia-3/.