Αντιδράσεις μετά την επίθεση της Ραλλίας Χρηστίδου στον Μπακογιάννη για τη φωτό με τον οβελία -«Εσύ, έφαγες σπανακόρυζο;» - iefimerida.gr

Να επιτεθεί στον Κώστα Μπακογιάννη, με αφορμή φωτογραφία του στα social media, επιχείρησε να εξαπολύσει η Ραλλία Χρηστίδου.



Η ανεξάρτητη βουλευτής, που πρόκειται στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, σχολίασε δηκτικά φωτογραφία που ανάρτησε ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων με αρνί στη σούβλα.



Η ανάρτηση της Ραλλίας Χρηστίδου



«Το θέμα δεν είναι τι επιλέγει να καταναλώνει ένα πολιτικό πρόσωπο στην ιδιωτική του ζωή. Το θέμα είναι τι και με ποιον τρόπο επιλέγει να το προβάλλει δημόσια.

Όταν το κεντρικό θέαμα μιας εορταστικής δημόσιας ανάρτησης είναι το σώμα ενός ζώου εκτεθειμένο σε πρώτο πλάνο δεν πρόκειται για τιμή στην εθνική παράδοση αλλά περισσότερο για μια αισθητική και πολιτισμική επιλογή που μάλλον παραπέμπει σε μια παρωχημένη, παλαιοκομματική και οπισθοδρομική κουλτούρα κυριαρχίας.



Η σκληρότητα αυτής της εικόνας δεν αποτελεί ούτε δείκτη σεβασμού ούτε μέτρου αλλά ούτε και κοινωνικής προόδου. Μάλλον το αντίθετο. Γι’ αυτό τέτοιες εικόνες δεν μας εκφράζουν.

Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη».



«Το ψητό αρνί σε πείραξε, οικολόγοι της πλάκας», αντέδρασαν τα social media

Το ποστ προκάλεσε την αντίδραση των χρηστών του Διαδικτύου, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν τα γραφόμενα της κυρίας Χρηστίδου για τον Κώστα Μπακογιάννη.

«Καλύτερα να τραγουδάτε πάρα να μιλάτε… λέει ο σοφός λαός μας…», «Όλη η Ελλάδα αρνί έφαγε χτες… γέμισε το fb με φωτό, το αρνί του Μπακογιάννη σε πείραξε???? για πες, εσύ τι έφαγες χτες?? μήπως σπανακόρυζο… βλήματα», «Το ψητό αρνί, σε πείραξε, οικολόγοι της πλάκας και όταν το βρίσκεις μπροστά σου, το ξεκοκκαλίζεις. Καλή φώτιση», «Έχει λύσει η Rallia Christidou όλα τα ιδεολογικά και πολιτικά ζητήματα καθώς και τα κοινωνικά θέματα και είπε να ασχοληθεί με το αρνί και τον τρόπο που εκτίθεται και καταναλώνεται». «Κάτσε εσύ μαρή να φας φασόλια για την Ανάσταση. Άσε το εκτεθειμένο άψυχο σώμα του αρνιού που αγαπάς τόσο πολύ σε εμάς. Εμείς ξέρουμε τι να κάνουμε με αυτό καλύτερα από εσένα. Χιχι», ήταν ορισμένα από τα σχόλια που έγραψαν κάτω από την ανάρτηση.