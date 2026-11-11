Αντι-NAVTEX και από την Κύπρο: «Οι έρευνες έχουν αδειοδοτηθεί από τη Λευκωσία» απαντά στην Τουρκία για το Abeille Marengo - iefimerida.gr

Στην έκδοση αντι-NAVTEX προχώρησε και η Κύπρος, απαντώντας στην τουρκική αναγγελία για τις έρευνες του Abeille Marengo, στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Η Λευκωσία, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ξεκαθαρίζει ότι οι εργασίες εντός της κυπριακής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας έχουν αδειοδοτηθεί από τις αρμόδιες κυπριακές αρχές και ότι η τουρκική NAVTEX δεν έχει εκδοθεί κατόπιν συντονισμού μαζί τους.

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Η κυπριακή αντι-NAVTEX, με αριθμό 352/26, εκδόθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2026, στις 06:00 UTC, από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας (JRCC Larnaca/Cyprus Radio).

Η Λευκωσία απορρίπτει την τουρκική αναγγελία

Στο κείμενο της κυπριακής αντι-NAVTEX επισημαίνεται ρητά ότι η τουρκική αναγγελία δεν έχει συντονιστεί με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo» εντός της κυπριακής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας έχουν εγκριθεί με την άδεια 05/2026 της Κυπριακής Δημοκρατίας.

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Οι συγκεκριμένες εργασίες έχουν ήδη γνωστοποιηθεί με την κυπριακή ναυτιλιακή προειδοποίηση NW 345/26, η οποία εκδόθηκε από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας.

Η Λευκωσία υπογραμμίζει επίσης ότι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος σταθμός για την έκδοση αναγγελιών NAVTEX στην περιοχή ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το JRCC Larnaca/Cyprus Radio/5BA.

Μάλιστα, καλεί όσους χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίες να απευθύνονται αποκλειστικά στον συγκεκριμένο σταθμό.

Η κυπριακή αντι-NAVTEX θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 20 Μαρτίου 2027.

Η πορεία που θα ακολουθήσει το γαλλικό πλοίο

Μετά το μπραντ-ντε-φερ ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία με την έκδοση NAVTEX, το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo ξεκίνησε από το Ηράκλειο περίπου στις 18:30 της Τρίτης και από τότε κινείται στα ανοιχτά της Κρήτης.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τη βαθμονόμηση του ερευνητικού εξοπλισμού και τις αναγκαίες τεχνικές δοκιμές μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα, και προβλέπεται να κρατήσει περίπου 48 ώρες. Στη συνέχεια το γαλλικό πλοίο θα στραφεί προς τα ανατολικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα των ερευνών.

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Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα διεθνή ύδατα νοτιοανατολικά της Κάσου προς το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε, σύμφωνα πάντα με το γνωστό χρονοδιάγραμμα. Πρόκειται για το σημείο όπου η Τουρκία διεκδικεί δικαιώματα, επικαλούμενη το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η Άγκυρα έχει ήδη εκφράσει τις θέσεις της μέσω αντι-NAVTEX, ενώ δεν αποκλείεται να εκδώσει και νέα ναυτική αναγγελία.

Η Αθήνα επιδιώκει να διατηρήσει χαμηλούς τόνους, χωρίς να υποχωρεί από τις θέσεις της για τη δικαιοδοσία στις θαλάσσιες περιοχές των ερευνών.

Οι επόμενες κινήσεις θα δείξουν εάν η Άγκυρα θα περιοριστεί στην προβολή των θέσεών της μέσω NAVTEX και διπλωματικών ανακοινώσεων ή εάν θα επιδιώξει να παρέμβει και επί του πεδίου.