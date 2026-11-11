Εκδόθηκε η ελληνική αντι-NAVTEX: «Άκυρη η NAVTEX της Τουρκίας για τις έρευνες του Abeille Marengo για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου» - iefimerida.gr

Με αντι-NAVTEX απάντησε η Ελλάδα στη NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία για το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo, που απέπλευσε από το Ηράκλειο για να ξεκινήσει έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου.

Στην ελληνική αντι-NAVTEX αναφέρεται ότι η τουρκική NAVTEX είναι άκυρη και δεν ισχύει.

Η αντι-NAVTEX της Ελλάδας:

«1. Μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέπεμψε την αγγελία NAVTEX FA76-1127/26, η οποία αφορά ερευνητικές δραστηριότητες για την εγκατάσταση του υποθαλάσσιου καλωδίου του Great Sea Interconnector (GSI), το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Project of Common Interest).

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Οι εν λόγω δραστηριότητες πρόκειται να πραγματοποιηθούν από το υπό γαλλική σημαία πλοίο VB ABEILLE MARENGO (MMSI: 228505700, IMO: 9388613), κατά μήκος γραμμών που συνδέουν συγκεκριμένες γεωγραφικές συντεταγμένες, σημαντικό μέρος των οποίων, και ειδικότερα εκείνες που παρατίθενται κατωτέρω, βρίσκονται εντός της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όπως αυτές καθορίζονται από το Διεθνές Δίκαιο και τον Εθνικό Νόμο 4001/2011, σε πλήρη συμμόρφωση προς αυτόν.

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS 1:

35 20.46 N – 027 15.61 E

35 19.85 N – 027 25.20 E

35 13.14 N – 027 35.10 E

35 01.94 N – 027 42.89 E

34 47.85 N – 028 10.04 E

34 42.47 N – 028 40.81 E

34 26.64 N – 029 25.47 E

34 23.31 N – 029 32.66 E

34 17.27 N – 029 52.26 E

34 11.80 N – 029 58.14 E

34 11.30 N – 030 05.12 E



IN THE LINE BETWEEN THE POINTS 2:

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35 19.06 N – 027 15.23 E

35 18.46 N – 027 24.34 E

35 12.52 N – 027 33.34 E

35 00.55 N – 027 40.43 E

34 45.86 N – 028 08.84 E

34 40.75 N – 028 39.87 E

34 25.15 N – 029 24.13 E

34 21.91 N – 029 31.56 E

34 16.29 N – 029 50.62 E

34 10.31 N – 029 56.42 E

34 08.69 N – 030 03.04 E



2. Οι ανωτέρω ερευνητικές δραστηριότητες στις περιοχές της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και της ελληνικής υφαλοκρηπίδας πρόκειται να διεξαχθούν σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στις ελληνικές άδειες υπ’ αριθ. 31373/07.06.2024, 9020/11.02.2026 και 65808/06.11.2026.

3. Επιπλέον, οι προαναφερθείσες γραμμές, όπως ορίζονται από τις ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενες γεωγραφικές συντεταγμένες, εμπίπτουν στην περιοχή αρμοδιότητας της Ελληνικής Υπηρεσίας NAVTEX, εντός της οποίας ο σταθμός NAVTEX Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα έκδοσης αγγελιών NAVTEX στην καθορισμένη περιοχή ευθύνης του.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, η αγγελία NAVTEX FA76-1127/26 είναι άκυρη και στερείται οποιασδήποτε ισχύος. Η αγγελία NAVWARN HA15-1411/26 είναι έγκυρη και βρίσκεται σε ισχύ.

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5. Η παρούσα αγγελία να ακυρωθεί την 20ή Μαρτίου 2027 και ώρα 0001 UTC (Ζ)».

Η αντι-NAVTEX της Ελλάδας όπως εκδόθηκε:

ZCZC HA05 102205 UTC NOV 26 IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1441/26 EAST MEDITERRANEAN SEA

11 Νοεμβρίου, 2026 IRAKLEIO Station, NAVTEX Messages

ZCZC HA05102205 UTC NOV 26IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1441/26EAST MEDITERRANEAN SEA

1. UNAUTHORISED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE FA76-1127/26 CONCERNING RESEARCH ACTIVITIES FOR THE INSTALLATION OF THE GREAT SEA INTERCONNECTOR (GSI) SUBMARINE CABLE (DESIGNATED AS AN EU PROJECT OF COMMON INTEREST) TO BE CONDUCTED BY THE FRENCH-FLAGGED VESSEL VB ABEILLE MARENGO (MMSI: 228505700, IMO: 9388613) ALONG LINES CONNECTING COORDINATES, A SIGNIFICANT PART OF WHICH, AND SPECIFICALLY THOSE LISTED BELOW, LIE WITHIN GREEK EEZ AND CONTINENTAL SHELF AS DETERMINED BY INTERNATIONAL LAW AND BY NATIONAL LAW NO 4001/2011, IN FULL CONFORMITY THEREWITH.



IN THE LINE BETWEEN THE POINTS 1:

35 20.46 N – 027 15.61 E

35 19.85 N – 027 25.20 E

35 13.14 N – 027 35.10 E

35 01.94 N – 027 42.89 E

34 47.85 N – 028 10.04 E

34 42.47 N – 028 40.81 E

34 26.64 N – 029 25.47 E

34 23.31 N – 029 32.66 E

34 17.27 N – 029 52.26 E

34 11.80 N – 029 58.14 E

34 11.30 N – 030 05.12 E



IN THE LINE BETWEEN THE POINTS 2:

35 19.06 N – 027 15.23 E

35 18.46 N – 027 24.34 E

35 12.52 N – 027 33.34 E

35 00.55 N – 027 40.43 E

34 45.86 N – 028 08.84 E

34 40.75 N – 028 39.87 E

34 25.15 N – 029 24.13 E

34 21.91 N – 029 31.56 E

34 16.29 N – 029 50.62 E

34 10.31 N – 029 56.42 E

34 08.69 N – 030 03.04 E



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2. THE ABOVE RESEARCH ACTIVITIES IN AREAS OF GREEK EEZ AND CONTINENTAL SHELF ARE TO BE CONDUCTED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS SET OUT IN THE GREEK PERMITS NO 31373/07.06.2024, 9020/11.02.2026 AND 65808/06.11.2026.

3. FURTHERMORE, THE AFOREMENTIONED LINES, AS DEFINED BY THE COORDINATES DETAILED ABOVE, FALL WITHIN THE HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, WHERE THE IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS EXCLUSIVE AUTHORITY TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES IN ITS DESIGNATED AREA OF RESPONSIBILITY.

4. IN VIEW OF THE ABOVE, NAVTEX MESSAGE FA76-1127/26 IS NULL AND VOID. NAVWARN HA15-1411/26 IS VALID AND EFFECTIVE.

5. CANCEL THIS MESSAGE 200001Z MAR 27.

Η ελληνική αντι-NAVTEX έρχεται ως απάντηση στη νέα τουρκική Navtex για το Abeille Marengo, που ανέφερε ότι οι τουρκικές Αρχές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τις έρευνες, οι οποίες διεξάγονται και εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Κύκλοι του ελληνικού ΥΠΕΞ είχαν απαντήσει νωρίτερα στην τουρκική NAVTEX, αναφέροντας ότι:



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Ελλάδα και Κύπρος είναι οι μόνες χώρες στις οποίες υποβλήθηκε αίτημα άδειας εργασιών και εξέδωσαν σχετικές άδειες.

Μετά την έκδοση και δημοσιοποίηση της ελληνικής Navtex, κατέστη γνωστή σε όλους η ακριβής πορεία του πλοίου.

Η κίνηση του πλοίου έγινε και συνεχίζει να γίνεται με βάση την Navtex που εξέδωσαν οι ελληνικές αρχές.

Καμία σημασία δεν έχει η τουρκική Navtex που εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου επί τη βάσει ήδη δημοσιοποιημένων δεδομένων. Επιπλέον, η τουρκική Navtex δεν αναφέρεται πουθενά σε «έκδοση άδειας», διότι δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά.

Θα ακολουθήσει η προσήκουσα βάσει διεθνούς δικαίου αντίδραση της ελληνικής πλευράς.

Αυτό το τελευταίο σημείο υποδήλωνε ότι η Αθήνα ετοίμαζε αντι-Navtex, όπως σας ενημέρωσε το iefimerida.gr﻿ και όπως έγινε τελικά.

Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX το βράδυ της Τρίτης

Νωρίς το βράδυ της Τρίτης, NAVTEX εξέδωσαν οι αρμόδιες Αρχές της Τουρκίας σχετικά με τις έρευνες του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

Στη NAVTEX αναφέρεται ότι οι τουρκικές Αρχές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τις έρευνες, οι οποίες διεξάγονται και εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

«Οι θαλάσσιες επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες θα διεξαχθούν κατά μήκος των γραμμών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των τουρκικών αρχών, εντός της περιοχής αρμοδιότητας του τουρκικού συστήματος NAVTEX και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη με την από 18 Μαρτίου 2020 επιστολή, με αριθμό αναφοράς A/74/757. Οι εν λόγω ερευνητικές δραστηριότητες για την πόντιση υποθαλάσσιου καλωδίου από το πλοίο ABEILLE MARENGO, κατά το χρονικό διάστημα από 10 Νοεμβρίου 2026 έως 19 Μαρτίου 2027, θα διεξαχθούν κατά μήκος των γραμμών που συνδέουν τα ακόλουθα σημεία», αναφέρει η τουρκική NAVTEX.

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Η Navtex της Τουρκίας:

TURNHOS N/W : 1127/26 MEDITERRANEAN SEA

1. MARINE SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES COORDINATED WITH THE COMPETENT TURKISH AUTHORITIES AND FOR WHICH THE CONSENT OF THE TURKISH AUTHORITIES HAS BEEN OBTAINED, WITHIN THE TURKISH NAVTEX SERVICE AREA AND ON THE TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THE EASTERN MEDITERRANEAN, THE OUTER LIMITS OF WHICH WERE COMMUNICATED TO THE UNITED NATIONS BY THE LETTER DATED 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

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2. THE SAID RESEARCH ACTIVITIES FOR UNDERWATER CABLE INSTALLATION BY ABEILLE MARENGO, BETWEEN 10 NOV 26 – 19 MAR 27, WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES JOINING THE POSITIONS BELOW:

LINE 1

35 20.46 N - 027 15.61 E

35 19.85 N - 027 25.20 E

35 13.14 N - 027 35.10 E

35 01.94 N - 027 42.89 E

34 47.85 N - 028 10.04 E

34 42.47 N - 028 40.81 E

34 26.64 N - 029 25.47 E

34 23.31 N - 029 32.66 E

34 17.27 N - 029 52.26 E

34 11.80 N - 029 58.14 E

34 11.30 N - 030 05.12 E

34 11.39 N - 030 10.16 E

34 14.77 N - 030 22.77 E

34 16.58 N - 030 47.94 E

34 16.21 N - 031 01.50 E

34 12.98 N - 031 58.64 E

34 11.33 N - 032 12.28 E

34 11.59 N - 032 16.26 E

LINE 2

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35 19.06 N - 027 15.23 E

35 18.46 N - 027 24.34 E

35 12.52 N - 027 33.34 E

35 00.55 N - 027 40.43 E

34 45.86 N - 028 08.84 E

34 40.75 N - 028 39.87 E

34 25.15 N - 029 24.13 E

34 21.91 N - 029 31.56 E

34 16.29 N - 029 50.62 E

34 10.31 N - 029 56.42 E

34 08.69 N - 030 03.04 E

34 09.16 N - 030 08.66 E

34 09.41 N - 030 12.39 E

34 11.58 N - 030 25.77 E

34 12.79 N - 030 44.83 E

34 13.69 N - 030 55.76 E

34 13.60 N - 031 07.73 E

34 12.80 N - 031 21.45 E

34 11.13 N - 031 31.70 E

34 08.16 N - 032 15.96 E

WIDE BERTH REQUESTED 2 NM

3. CANCEL THIS MESSAGE 200001Z MAR 27

Παπασταύρου: Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί από την εταιρεία

«Μην πέφτετε στην παγίδα» ήταν η απάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου,﻿ στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύσης Ελευθερίας) που ζήτησαν την αντίδραση της κυβέρνησης στην τουρκική Navtex.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί από την εταιρεία».

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Ο κ. Παπασταύρου στη συνέχεια τόνισε ότι: «Η γαλλική εταιρεία έκανε έτοιμα για άδεια εργασιών μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και το πλοίο, πριν από λίγες ώρες, και νομίζω υπήρχε εθνική ενότητα, βγήκε για την πόντιση».

Η τοποθέτηση του Σταύρου Παπασταύρου στη Βουλή:

«Κύριε Χρηστίδη, κύριε Ξανθόπουλε, κύριε Καραθανασόπουλε, κύριε Καζαμία, μην πέφτετε στην παγίδα. Μην πέφτετε στην παγίδα. Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να τη ζητηθεί από την εταιρεία.

Δέστε αυτό το κείμενο που αναφέρετε. Δεν αναφέρει πουθενά ότι ζητήθηκε άδεια από την εταιρεία. Ξέρετε γιατί;

Γιατί δεν τη ζητήθηκε. Γιατί η γαλλική εταιρεία έκανε αίτημα για άδεια εργασιών μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και το πλοίο, πριν από λίγες ώρες, και νομίζω υπήρχε εθνική ενότητα, βγήκε για την πόντιση, για να κάνει τις βυθομετρήσεις, βάσει μόνο της ελληνικής NAVTEX.

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Γιατί εκεί δημοσιοποιούνται οι συντεταγμένες. Η πορεία του πλοίου κατέστη δημόσια βάσει της ελληνικής NAVTEX. Και έρχεται η Τουρκία, χωρίς να υπάρχει τέτοιο αίτημα, να δίνει μια συγκατάθεση χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε όχληση από τη γαλλική εταιρεία.

Ή να είναι ξεκάθαρο. Δεν υπήρξε αίτημα από τη γαλλική εταιρεία. Το πλοίο βγήκε στη βάση μιας NAVTEX από την Ελλάδα και μόνο.

Καμία άλλη NAVTEX δεν έχει εκδοθεί βάσει του αιτήματος της γαλλικής εταιρείας. Να είμαστε ξεκάθαροι. Και κύριε Πρόεδρε, μετά, όταν τελειώσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα να καταθέσω και τις νομοτεχνικές που μου ζητήθηκαν.

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε».

Απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου το γαλλικό πλοίο

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο απέπλευσε λίγο μετά τις 6 μ.μ. το απόγευμα της Τρίτης από το λιμάνι του Ηρακλείου, με προορισμό την Κάρπαθο.

«Η Great Sea Interconnector Α.Ε. και ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνουν ότι το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από τον λιμένα του Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες δραστηριότητες ερευνών βυθού για την ανάπτυξη και πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Το ερευνητικό πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Great Sea Interconnector Α.Ε. και του ΑΔΜΗΕ.

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Αργά το βράδυ της Τρίτης, το Abeille Marengo βρισκόταν βορειοδυτικά του Ηρακλείου, προφανώς κάνοντας τις εργασίες βαθμονόμησης, πριν κατευθυνθεί προς την Κάρπαθο.