Ηχητικό ντοκουμέντο: «Άνοιξε», φώναζε η 30χρονη λίγο πριν βρεθεί στο κενό από τον 3ο στην Αθήνα, προσήχθη 45χρονος Ιταλός - iefimerida.gr

Ένα θρίλερ εκτυλίσσεται με τον θάνατο της γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο πολυκατοικίας.



Σε βίντεο ντοκουμέντο, που παρουσιάζουν το Action24 και ο ANT1, η 35χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Αιθιοπία ακούγεται να λέει στα αγγλικά στον άνδρα να ανοίξει. Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν λέει «honey open» ή αναφέρει το όνομα «Χάρι».

Το ηχητικό ντοκουμέντο από το διαμέρισμα της Κολοκοτρώνη

Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω dating app -Προσήχθη 45χρονος Ιταλός

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δυο τους φέρεται να είχαν κλείσει ραντεβού μέσω dating app.

Για τον θάνατο της 35χρονης προσήχθη ο 45χρονος Ιταλός ο οποίος ήταν μαζί της στο διαμέρισμα. Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση, εξετάζοντας όλα τα σενάρια.

«Άκουσα κραυγές και τζαμαρία να σπάει», λέει ο ένοικος διαμερίσματος

Συγκλονιστική η μαρτυρία ενοίκου διπλανού διαμερίσματος, ο οποίος άκουσε τα ξημερώματα φωνές. Όπως είπε, το ζευγάρι φέρεται να καυγάδισε από τον δρόμο, πριν ανέβει στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

«Γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα άκουσα γυναικείες κραυγές, έξω στον δρόμο στην Κολοκοτρώνη. Γύρω στις 4:30 οι κραυγές μεταφέρθηκαν μέσα στην πολυκατοικία, ακριβώς έξω από το δωμάτιό μου στον τρίτο όροφο. Δεν ξέρω αν πρόκειται για κάποιον τσακωμό. Λίγο αργότερα σταμάτησαν οι κραυγές και συνοδεύτηκαν από ανδρικές.

Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Κάλεσα αμέσως την αστυνομία, παρέμεινα στο δωμάτιό μου. Και μετά από όλες αυτές τις κραυγές και την ανδρική μουρμούρα γύρω στις 4:45 τα ξημερώματα, άκουσα μια τζαμαρία να σπάει. Ήταν η τζαμαρία του τετάρτου ορόφου και επρόκειτο για σπάσιμο της τζαμαρίας και πτώση. […] Δεν κατάλαβα τι έλεγε ο άνδρας. Η γυναίκα μιλούσε στα αγγλικά και έλεγε "μωρό μου άνοιξε, συγγνώμη, γύρνα πίσω". Δεν γνωρίζω ποιοι είναι και πότε ήρθαν», τόνισε ένοικος του τρίτου ορόφου που αναστατώθηκε από το περιστατικό.