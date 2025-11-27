Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική: Καταιγίδα αυτή την ώρα στην Αθήνα -Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - iefimerida.gr

Η κακοκαιρία Adel χτυπά την Αθήνα αυτή την ώρα, καθώς λίγο πριν από τις 19:00 ξέσπασε έντονη καταιγίδα.

Βίντεο από τη νεροποντή στην Αθήνα

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πού θα χτυπήσει η «Adel»



Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τρίτη.

Η κακοκαιρία Adel φέρνει βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα την Πέμπτη και την Παρασκευή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Πέμπτη (27/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην Αιτωλοακαρνανία, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή (28/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Β. Στα νησιά του Ιονίου και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες.

Γ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.

Δ. Στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Η ανάρτηση Κολυδά για την κακοκαιρία

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς έγραψε:

Η κακοκαιρία AdelStorm εξελίσσεται ομαλά και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ δεν έχει υποστεί αλλαγές



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ: