Ανοιχτή η Υψηλή Γέφυρα Σερβίων στην ΠΕ Κοζάνης - iefimerida.gr

Ανοιχτή από σήμερα, όπως και τις επόμενες ημέρες, είναι η Υψηλή Γέφυρα Σερβίων στην ΠΕ Κοζάνης μετά την ολοκλήρωση των μετρήσεων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Η Υψηλή Γέφυρα Σερβίων ήταν κλειστή από τις 18 Σεπτεμβρίου για να πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές φορτίσεις από εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικών, που έχει αναλάβει τον έλεγχο στατικής της επάρκειας.
