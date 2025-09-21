Ανοιχτή η Υψηλή Γέφυρα Σερβίων στην ΠΕ Κοζάνης - iefimerida.gr

Ανοιχτή από σήμερα, όπως και τις επόμενες ημέρες, είναι η Υψηλή Γέφυρα Σερβίων στην ΠΕ Κοζάνης μετά την ολοκλήρωση των μετρήσεων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η Υψηλή Γέφυρα Σερβίων ήταν κλειστή από τις 18 Σεπτεμβρίου για να πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές φορτίσεις από εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικών, που έχει αναλάβει τον έλεγχο στατικής της επάρκειας.