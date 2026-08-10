Παραδίδεται στην κυκλοφορία η παλαιά Λεωφόρος Ποσειδώνος -Έτοιμη η νέα γέφυρα, τέλος στην ταλαιπωρία για τους οδηγούς - iefimerida.gr

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη νέα γέφυρα της παλαιάς Λεωφόρου Ποσειδώνος και πλέον έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για να παραδοθεί το έργο στην κυκλοφορία.

Η γέφυρα, που εκτείνεται από τη Λεωφόρο Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου, επανέρχεται σταδιακά στην καθημερινότητα της περιοχής, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η παράδοση αναμένεται να γίνει το αργότερο έως το μεσημέρι, μόλις ολοκληρωθούν οι τελικοί καθαρισμοί.

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Τέλος στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να καταργηθούν όλες οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν εφαρμοστεί στην περιοχή κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Ο Δήμος Καλλιθέας ενημερώνει τους δημότες, τους κατοίκους και τους οδηγούς ότι «τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, παραδίδεται ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της Παλαιάς Λεωφόρου Ποσειδώνος, από τη Λεωφόρο Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Ιλισσού, καθώς και της παράλληλης γέφυρας διέλευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας:

• Αίρονται πλήρως οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

• Τίθεται σε πλήρη λειτουργία η φωτεινή σηματοδότηση της παλαιάς παραλιακής στο ύψος του Ιλισσού».

Έργο με αντιπλημμυρική σημασία

Η νέα γέφυρα αποτελεί έργο κομβικής σημασίας για την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής, καθώς αντικαθιστά την παλαιότερη κατασκευή που δημιουργούσε προβλήματα στη ροή των υδάτων του Ιλισού.

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