«Γέφυρα σωτηρίας» για ανήλικο από την Κοζάνη -Σε 18 λεπτά από τα Ν. Μάλγαρα έως το Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης - iefimerida.gr

«Γέφυρα σωτηρίας» για ανήλικο από την Κοζάνη -Σε 18 λεπτά από τα Ν. Μάλγαρα έως το Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης

Μάχη με το χρόνο στήθηκε για τη μεταφορά ανήλικου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από την Κοζάνη, σε μια επιχείρηση - «γέφυρα σωτηρίας» που κινητοποίησε το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο από την Κοζάνη, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, όπου κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του. Στο ύψος των διοδίων των Ν. Μαλγάρων στήθηκε συντονισμένη επιχείρηση συνοδείας από αστυνομικές δυνάμεις (ΔΙ.ΑΣ., "Ζ", Ο.Π.Κ.Ε.) προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή διέλευση μέσα από την κυκλοφοριακή κίνηση.

Χάρη στην κινητοποίηση και τον συντονισμό, το ασθενοφόρο κάλυψε τη διαδρομή μέχρι το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε μόλις 18 λεπτά (15:24 έως 15:42), σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο.

