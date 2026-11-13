Ανήλικη ήπιε χλωρίνη και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Βόλου -Σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό

Σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε στον Βόλο την περασμένη Τετάρτη, καθώς μία 13χρονη κατάπιε χλωρίνη.

Σύμφωνα με τον taxydromo, το κορίτσι μεταφέρθηκε αρχικά στο «Αχιλλοπούλειο» και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις και εξειδικευμένο ιατρικό έλεγχο.

Επέστρεψε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου η 13χρονη -Διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό

Αφού της παρασχέθηκε ειδική αγωγή, το κορίτσι επέστρεψε στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου όπου παραμένει για νοσηλεία, με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.

Την ίδια ώρα, διεξάγεται έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.