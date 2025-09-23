Αδιανόητο βίντεο: Η στιγμή που ανήλικες στην Πάτρα αναγκάζουν 13χρονη να σκύψει και να γλείψει τα παπούτσια τους - iefimerida.gr

Σοκαριστικό βίντεο με τη 13χρονη να σκύβει για να γλείψει τα παπούτσια τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών στην Πάτρα ανήρτησε η θεία της, Διονυσία Κουκίου.

Η είδηση ότι τέσσερα ανήλικα κορίτσια ανάγκασαν με τη βία μια 13χρονη στη συγκεκριμένη πράξη «πάγωσε» την κοινή γνώμη.

Τα τέσσερα κορίτσια πλησίασαν την 13χρονη έξω από Γυμνάσιο της πόλης, την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, την απείλησαν, την εξύβρισαν, ενώ κατέγραφαν τις πράξεις τους σε βίντεο.

Στο βίντεο, που ανήρτησε η θεία της 13χρονης, φαίνεται το κορίτσι να σκύβει και να υπακούει στις εντολές των υπόλοιπων κοριτσιών.

Οι ανήλικες συνελήφθησαν για παράνομη βία, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η μητέρα μίας από τις κατηγορούμενες ανήλικες είχε δηλώσει στο Mega σχετικά με το περιστατικό:

«Τα παιδιά είχαν μια διαφωνία και της είπαν να ζητήσει συγγνώμη της κοπελίτσας. Απλά, της το είπαν με τρόπο ταπεινωτικό, της είπαν να σκύψει και να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη. Εμένα, το δικό μου το παιδί μου είπε “δεν συμμετείχα” και ότι τα έκανε μόνο ένα παιδί αυτά. Ότι ναι, την υπέβαλε σε αυτήν την πράξη ένα κορίτσι, αλλά δεν μπορούμε να πιστέψουμε τα παιδιά, πρέπει να δούμε τη δικογραφία».

«Για ένα αγόρι ήταν (η διαφωνία) ουσιαστικά. Απλά, είναι παιδιά, εντάξει, είναι στην εφηβεία. Συμμαθήτριες. Μέσα σε 5 λεπτά έγινε αυτό, δεν ήτανε από ό,τι μας είπανε εκεί πέρα και οι αστυνομικοί, ότι έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Έγινε όταν σχολάσανε τα παιδιά, αλλά επειδή ήταν έξω ακριβώς από το σχολείο, πήρε θέση και η Διεύθυνση. Αποβολή πήρανε, διήμερη αποβολή. Πήγε η μητέρα και έκανε παράπονο στη διευθύντρια και μετά έκανε και μήνυση».