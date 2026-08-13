Ανεξέλεγκτο το μέτωπο στη Χαλκιδική: Έφτασε στα σπίτια η φωτιά -Εκκενώνεται με πλωτά μέσα η Σίβηρη, δείτε live - iefimerida.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που μαίνεται στη Χαλκιδική, με το μέτωπο να είναι ανεξέλεγκτο.

Η Πυροσβεστική απομακρύνει πολίτες από τη Σίβηρη διά θαλάσσης με ένα ταχύπλοο και ένα πλοίο, ενώ στο σημείο βρίσκονται και τρία σκάφη του Λιμενικού για να συνδράμουν στην επιχείρηση απομάκρυνσης του κόσμου.

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Μέχρι στιγμής έχουν μεταφερθεί με πλωτά μέσα 347 άτομα σε ασφαλές σημείο και συγκεκριμένα:

Στην παραλία Φούρκα και στην παραλία Σίβηρη ένα ταχύπλοο και ένα πλοίο του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν μεταφερει σε ασφαλές σημείο 35 άτομα,

3 σκάφη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ αλλά και ιδιωτικά σκάφη και μέχρι στιγμής έχουν μεταφέρει σε ασφαλές σημείο 220 άτομα.

Επίσης, στο πλοίο SPEED RUNNER JET που βρίσκεται στον κόλπο της Σίβηρης, μέχρι στιγμής έχουν μεταφερθεί 92 άτομα από την ομώνυμη παραλία.

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Δείτε live τις εξελίξεις:

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξεκίνησε στις 14:00 και εστάλησαν συνολικά τρία μηνύματα του 112 για εκκένωση, δύο για τη Σίβηρη και ένα για τη Φούρκα.

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Στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με τρία οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών) με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 57 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις εννέα αεροσκάφη και επτά ελικόπτερα.

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Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα εργου του Δήμου Κασσάνδρας.

Επίσης 2 μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ).

Επίσης μεταβαίνουν αεροπορικώς απο Ελευσίνα με C27, 20 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 πυροσβέστες της 2ης ΕΜΟΔΕ και οδικώς, 7 πυροσβέστες της 5ης ΕΜΟΔΕ (Ιωάννινα), 6 πυροσβέστες της 7ης ΕΜΟΔΕ (Αλεξανδρούπολη), 6 πυροσβέστες της 8ης ΕΜΟΔΕ (Κοζάνη), 7 πυροσβέστες από την 10η ΕΜΟΔΕ (Βόλο) και 6 πυροσβέστες από την 21η ΕΜΟΔΕ (Καβάλα).

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