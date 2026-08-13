Ριπές άνω των 100 χλμ./ώρα το επόμενο 48ωρο, στο επίκεντρο και η Αττική -Η Παρασκευή, η πιο δύσκολη μέρα για θαλάσσιες μετακινήσεις - iefimerida.gr

Ριπές ανέμου πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα αναμένονται σήμερα και αύριο, ενώ οι βοριάδες εξασθενούν από την Κυριακή, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Πιο αναλυτικά, μικρή ενίσχυση θα παρουσιάσει το μελτέμι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά από σήμερα, Πέμπτη 13/8, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ και από Παρασκευή 14/8 τα 7 - 8 μποφόρ.

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Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα υψηλής ανάλυσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι ριπές κατά τόπους αναμένεται να ξεπεράσουν πρόσκαιρα τα 100 χλμ./ώρα στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στην Ανατολική Στερεά, περιλαμβανομένης της Αττικής.

Οι μέγιστες ριπές ανέμου Πέμπτη και Παρασκευή

Στους χάρτες παρουσιάζονται ενδεικτικά οι μέγιστες ριπές ανέμου που αναμένονται το μεσημέρι της Πέμπτης 13/08 και της Παρασκευής 14/08 στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και στις Βορειοδυτικές Κυκλάδες.

Την Πέμπτη 13/08 οι ριπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ./ώρα στα νοτιοδυτικά τμήματα του νομού Βοιωτίας, στα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής, στη Δίρφη (ορεινά Εύβοιας) και στα νότια τμήματα του Νομού Ευβοίας.

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Οι μέγιστες ριπές ανέμου που αναμένονται το μεσημέρι της Πέμπτης 13/08

Την Παρασκευή 14/08, ριπές άνω των 100 χλμ./ώρα αναμένονται στη Νότια Εύβοια και στη Νοτιοδυτική Άνδρο.

Οι μέγιστες ριπές ανέμου που αναμένονται το μεσημέρι της Παρασκευής 14/08



Ισχυρές ριπές, ενδεχομένως άνω των 100 χλμ. /ώρα, αναμένονται και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου και της Κρήτης.

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Ακραίος κίνδυνος σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορίας κινδύνου 5), προβλέπεται και αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Ο ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) έχει εκδοθεί για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

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Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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Κολυδάς: Η Παρασκευή η πιο δύσκολη ημέρα για θαλάσσιες μετακινήσεις

«Η Παρασκευή 14 Αυγούστου είναι η πιο δύσκολη ημέρα για τις θαλάσσιες μετακινήσεις», τονίζει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως σημειώνει, όσοι ταξιδεύουν προς Τήνο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη ή άλλους νησιωτικούς προορισμούς, έχει σημασία να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των λιμενικών αρχών και των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

Η ανάρτηση Κολύδα:

Η βασική εικόνα είναι σαφής: η Παρασκευή 14 Αυγούστου είναι η πιο δύσκολη ημέρα για τις θαλάσσιες μετακινήσεις, με 8άρι στον μέσο άνεμο και με ριπές που σε αρκετές περιοχές μπορούν να ξεπεράσουν τα 100 km/h. Το Σάββατο οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί, με το ενδιαφέρον να μεταφέρεται περισσότερο προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα το Κρητικό.

Για όσους ταξιδεύουν προς Τήνο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη ή άλλους νησιωτικούς προορισμούς, έχει σημασία να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των λιμενικών αρχών και των ακτοπλοϊκών εταιρειών, καθώς οι πολύ ισχυρές ριπές και η μεγάλη διάρκεια του ενισχυμένου ανέμου μπορούν να προκαλέσουν μεταβολές στα δρομολόγια.



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Οι κάρτες του Wind Intelligence προσπαθούν ακριβώς να δώσουν αυτή την επιπλέον πληροφορία: όχι μόνο πόσα μποφόρ προβλέπονται, αλλά σε ποια περιοχή, για πόσες ώρες, πότε κορυφώνεται ο άνεμος και πόσο ισχυρές μπορούν να γίνουν οι ριπές.