Άνδρας στην Εύβοια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του -Έβαλε φωτιά, έχει αυτοτραυματιστεί - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στην Εύβοια καθώς ένας άνδρας έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του στοχωριό Ασμίνιο στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού.
Όπως μεταδίδει το eviaonline, ο άνδρας έχει αυτοτραυματιστεί και έχει βάλει φωτιά στο σπίτι του.
Ο άνδρας, παρά τις εκκλήσεις των αστυνομικών και των πυροσβεστών, αρνείται να εγκαταλείψει το σπίτι, εκτοξεύοντας απειλές.
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