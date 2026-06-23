Άνδρας στην Εύβοια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του -Έβαλε φωτιά, έχει αυτοτραυματιστεί - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στην Εύβοια καθώς ένας άνδρας έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του στοχωριό Ασμίνιο στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού.



Όπως μεταδίδει το eviaonline, ο άνδρας έχει αυτοτραυματιστεί και έχει βάλει φωτιά στο σπίτι του.



Ο άνδρας, παρά τις εκκλήσεις των αστυνομικών και των πυροσβεστών, αρνείται να εγκαταλείψει το σπίτι, εκτοξεύοντας απειλές.