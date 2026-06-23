 Άνδρας στην Εύβοια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του -Έβαλε φωτιά, έχει αυτοτραυματιστεί - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρας στην Εύβοια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του -Έβαλε φωτιά, έχει αυτοτραυματιστεί

Περιπολικό της αστυνομίας
Περιπολικό της Αστυνομίας / EUROKINISSI: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Συναγερμός σήμανε στην Εύβοια καθώς ένας άνδρας έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του στοχωριό Ασμίνιο στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού.

Όπως μεταδίδει το eviaonline, ο άνδρας έχει αυτοτραυματιστεί και έχει βάλει φωτιά στο σπίτι του.

Ο άνδρας, παρά τις εκκλήσεις των αστυνομικών και των πυροσβεστών, αρνείται να εγκαταλείψει το σπίτι, εκτοξεύοντας απειλές.

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