 Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στο εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω -Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στο εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω -Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Φωτιά εργοστάσιο Αιγάλεω
Φωτογραφία: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Aναζωπυρώθηκε η φωτιά που ξεκίνησε χθες σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στην οδό Ορφέως στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έχουν διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άννης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Κηφισού.

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

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