Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στο εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω -Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί - iefimerida.gr

Aναζωπυρώθηκε η φωτιά που ξεκίνησε χθες σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στην οδό Ορφέως στο Αιγάλεω.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έχουν διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άννης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Κηφισού.
Υπενθυμίζεται πως η φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
- Oλες οι ειδήσεις
- «Βράζει» η Ευρώπη: Απόγνωση σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία -Σπάνε ρεκόρ οι θερμοκρασίες
- Οι τελευταίες στιγμές της Σταυρούλας Λεβεντάκη πριν δολοφονηθεί -Βίντεο τη δείχνει να πηγαίνει στο σπίτι του 43χρονου δράστη
- Μέλη συμμορίας ανηλίκων απειλούσαν παιδιά με μαχαίρια στο Περιστέρι -Βίντεο ντοκουμέντο με επίθεση σε κορίτσι
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο