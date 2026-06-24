Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στο εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω -Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί - iefimerida.gr

Aναζωπυρώθηκε η φωτιά που ξεκίνησε χθες σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στην οδό Ορφέως στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έχουν διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άννης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Κηφισού.

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.